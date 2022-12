Xiaomi lance la Watch S2, une montre connectée au design soigné avec analyse de la composition corporelle

Aux côtés des Xiaomi 13 et 13 Pro, une montre connectée a logiquement été annoncée : la Xiaomi Watch S2. À travers cette nouvelle génération, le constructeur chinois vient proposer un design plus soigné, clairement inspiré des Galaxy Watch 5 de Samsung ; ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de santé permettant d’analyser sa composition corporelle (taux de graisse, muscle…).

Pour commencer, discutons rapidement du nouveau design introduit avec la Xiaomi Watch S2. Plus raffiné que la Watch S1 et Watch S1 Active, ce dernier se démarque tout d’abord par des boutons plats. En plus de cela, nous remarquons que le boitier fait plus rond, notamment grâce à la présence d’un espace entre ce dernier et le bracelet. Comme le souligne le média Frandroid, nous sommes face à un design somme toute identique à celui des Galaxy Watch 5 de Samsung.

Du côté de l’affichage, deux tailles d’écran OLED sont une nouvelle fois disponibles : un de 1,32 pouce pour le boitier de 42 mm ; et un de 1,43 pouce pour celui de 46 mm. La résolution est de 466 par 466 pixels. À noter, les deux modèles de Xiamoi Watch S2 profitent d’une protection 5 ATM, permettant une immersion sous l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Au niveau logiciel, la montre connectée ne tourne cependant pas sous Wear OS, mais une nouvelle fois sous RTOS. La Xiaomi Watch S2 profite ainsi uniquement d’application préinstallée. Elle est ainsi bridée avec les fonctionnalités de base de ce type de produit (notifications, appels, messages, activité physique, suivi du sommeil…). Cependant, cela permet à la montre de proposer une autonomie allant jusqu’à 7 jours sur la version 42 mm, contre 12 jours pour la 46 mm.

En détail, la montre connectée embarque les fonctionnalités suivantes : mesure de la fréquence cardiaque, taux d’oxygène dans le sang, température et stresse ; ainsi que le suivi de l’activité physique avec 100 sports différents et du sommeil. Petite particularité sur la Xiaomi Watch S2, elle profite d’une fonction d’analyste de la composition corporelle : taux de graisse, masse musculaire, volume de protéines… Pour cela, l’utilisateur a juste à mettre ses deux doigts sur les boutons latéraux.

Pour finir, la Xiaomi Watch S2 profite d’un haut-parleur et microphone ; d’un capteur GPS ; du Bluetooth 5.2 ; et de la technologie NFC. Son prix de lancement en Chine est de 999 yuans, soit environ 136 euros hors taxes, pour le modèle 42 mm ; et 1 099 euros, environ 150 euros HT, en 46 mm.

