TUTO – Netflix : comment supprimer définitivement l’alerte « Êtes-vous toujours là ? »

Vous vous installez confortablement dans votre canapé. Puis, vous enchaînez les épisodes de votre série préférée. Soudain, au moment le plus intense de l’intrigue, l’écran s’assombrit et affiche une question intrusive : « Êtes-vous toujours là ? ». Ce message coupe instantanément votre immersion. La plateforme semble juger votre temps d’écran alors que vous souhaitez simplement vous détendre. Cette situation agace de nombreux utilisateurs au quotidien.

Heureusement, une astuce simple existe pour faire disparaître définitivement cette notification. Dans ce tutoriel, on vous explique les raisons de ce message. Vous découvrirez surtout la méthode exacte pour vous en débarrasser sur votre téléviseur, votre ordinateur ou votre smartphone.

Comprendre les raisons de cette notification automatique

Netflix déclenche ce message d’alerte après deux critères précis. La question apparaît après le visionnage continu de trois épisodes successifs. Elle surgit également après quatre-vingt-dix minutes de streaming sans aucune interaction avec votre télécommande. La plateforme cherche ainsi à vérifier votre présence devant l’écran pour adapter sa diffusion.

Le géant du streaming ne cherche pas à surveiller vos habitudes de divertissement. L’entreprise met en avant deux justifications techniques importantes. Premièrement, le système évite de gâcher votre forfait de données internet si vous vous endormez. Deuxièmement, cette pause automatique préserve l’historique de votre profil. Vous ne risquez plus de manquer le dénouement d’une saison à cause d’une lecture automatique infinie.

Désactiver l’alerte de Netflix sur un ordinateur ou un téléviseur

La suppression de cette notification nécessite de modifier une option spécifique de votre profil. Pour commencer, connectez-vous à votre compte Netflix depuis un navigateur internet ou sur l’application de votre Smart TV. Cliquez ensuite sur l’icône de votre profil en haut à droite de l’écran. Accédez directement à la section intitulée « Compte » pour afficher l’ensemble de vos préférences personnelles.

Faites défiler la page jusqu’au menu « Profils et contrôle parental », puis sélectionnez le profil concerné. Cherchez l’option nommée « Paramètres de lecture ». Décochez simplement la case « Lecture automatique de l’épisode suivant dans une série ». Enregistrez les modifications. Cette action désactive la transition forcée entre les vidéos et supprime définitivement l’apparition du message intrusif.

Modifier les paramètres sur un smartphone ou une tablette

Les utilisateurs d’appareils mobiles disposent d’un chemin d’accès légèrement différent mais tout aussi rapide. Ouvrez l’application Netflix sur votre iPhone, votre iPad ou votre appareil Android. Appuyez sur l’onglet « Mon Netflix » situé dans le coin inférieur droit de votre écran de navigation. Cliquez sur le menu des options, puis sélectionnez l’onglet « Gérer les profils ».

Choisissez le profil que vous utilisez au quotidien pour ouvrir ses options exclusives. Repérez l’interrupteur associé à la « Lecture automatique de l’épisode suivant ». Basculez le bouton pour désactiver cette fonctionnalité, puis validez en appuyant sur « OK » ou « Terminé ». Votre application mobile appliquera immédiatement cette configuration pour vos prochaines sessions.

Par ailleurs, la technologie évolue constamment pour améliorer l’expérience des abonnés. Les utilisateurs cherchent des solutions toujours plus interactives pour naviguer dans les catalogues. Par exemple, Netflix teste la recherche vocale par IA sur les téléviseurs afin de simplifier la découverte de nouveaux contenus sans effort de saisie.

Cette modification de profil apporte un confort de visionnage indéniable au quotidien. En revanche, elle modifie la gestion automatique de votre réseau domestique. Sans l’arrêt automatique de la plateforme, la diffusion des vidéos se poursuivra si vous quittez la pièce. Cela peut consommer une quantité importante de bande passante sur les réseaux limités.

Les abonnés disposant d’une connexion internet par fibre optique illimitée ne rencontreront aucun problème technique. Toutefois, si vous utilisez un forfait mobile ou une connexion satellite, restez vigilant. Pensez à éteindre manuellement votre application ou votre téléviseur dès que vous arrêtez de regarder. Vous cumulerez ainsi le confort d’une lecture fluide et la maîtrise de votre consommation d’énergie.