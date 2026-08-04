Robots Pudu D7 : Une révolution positive pour l’industrie et l’efficacité

Pionnier dans la robotique de service commercial, Pudu Robotics continue d’impressionner le secteur. Son nouveau robot et sa philosophie technologique “Un cerveau, plusieurs incarnations” ouvrent des perspectives inédites. Lors de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) 2026 à Shanghai, la marque a frappé fort avec le dévoilement du PUDU D7.

Une vision unifiée pour l’IA physique

Le défi actuel n’est plus de concevoir des intelligences artificielles plus puissantes. Il s’agit désormais de connecter intimement l’IA à la réalité du terrain. Pudu Robotics mise sur son expérience terrain et ses vastes déploiements pour accélérer l’avènement de l’IA incarnée. Les robots de nouvelle génération s’affranchissent du virtuel en accomplissant des tâches complexes dans les environnements réels.

Grâce aux progrès des modèles fondamentaux et à l’intégration de capteurs avancés, ils ne se limitent plus à générer du contenu. Ils planifient, raisonnent, perçoivent et exécutent. Le rapport Frost & Sullivan 2025 confirme cette accélération : la robotique de service, déjà essentielle pour la logistique, le nettoyage ou l’accueil, offre une solution concrète à la pénurie de main-d’œuvre et à la recherche d’efficacité.

“One Brain, Multiple Embodiments” : la plateforme qui change tout

L’idée majeure ? Mutualiser l’intelligence entre différentes formes de robots, du plus spécialisé au semi-humanoïde. C’est là qu’intervient l’architecture “One Brain, Multiple Embodiments” : une base logicielle et de modélisation partagée, capable de propulser différents robots selon les besoins.

Cette innovation se décline sur trois niveaux :

Le corps du robot : différents formats, adaptés à chaque tâche. Spécialisé, semi-humanoïde ou humanoïde, chaque modèle répond à une mission précise.

: différents formats, adaptés à chaque tâche. Spécialisé, semi-humanoïde ou humanoïde, chaque modèle répond à une mission précise. Le système : avec PuduAgent OS , la plateforme centralise l’intelligence et permet une adaptation rapide d’un robot à l’autre.

: avec , la plateforme centralise l’intelligence et permet une adaptation rapide d’un robot à l’autre. Les compétences : le modèle PuduFM octroie aux robots la compréhension de leur environnement et la capacité d’apprentissage autonome.

PUDU D7 : la nouvelle star polyvalente

Vitrine de cette approche, le PUDU D7 vient d’être présenté en avant-première physique. Il cible des univers exigeants comme l’industrie, l’entreposage ou la distribution, grâce à sa grande capacité de charge (14 kg) et ses 2 mètres de hauteur de travail. Il assure aussi bien la manutention que la préparation de commandes, illustrant la puissance d’un “cerveau” commun à différentes incarnations robotiques.

Leader mondial du secteur, Pudu Robotics confirme son avance grâce à cette plateforme d’intelligence unifiée. Ces nouvelles technologies devraient bouleverser encore davantage nos quotidiens professionnels. Pensez-vous que l’IA incarnée soit prête à transformer votre secteur ? Dites-le-nous en commentant cet article ou partagez vos impressions sur les réseaux sociaux !