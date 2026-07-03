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UBTECH dévoile UWorld U1, un robot humanoïde d’une incroyable précision

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 3 juillet 2026
2 minutes de lecture
UBTECH lance UWorld U1, un robot humanoïde innovant pour le bien-être mental.

La robotique franchit un nouveau cap avec le lancement du robot humanoïde UBTECH UWorld U1. Cette annonce place UBTECH à la pointe de l’innovation mondiale. Le UWorld U1 promet de transformer notre quotidien, en combinant haute technologie et soutien émotionnel. Retour sur cette avancée majeure présentée lors d’un événement à Shenzhen.

Le robot humanoïde UBTECH UWorld U1, une révolution technologique

Le robot humanoïde UWorld U1 impressionne par sa conception ultra-bionique et sa production en série à grande échelle. Trois modèles sont disponibles : U1 Lite, U1 Pro et U1 Ultra. Chacun s’adapte aux besoins des utilisateurs, particuliers ou professionnels. En quelques jours, UBTECH a enregistré plus de 13 000 commandes, preuve de l’intérêt mondial pour ces innovations. Ce robot propose des interactions naturelles, imitant plus de 90 % des mouvements humains. Sa technologie biomimétique lui confère une mobilité et des expressions faciales d’une grande fidélité.

Des innovations majeures pour une interaction homme-robot réaliste

Le UWorld U1 ne se contente pas d’accomplir des tâches. Il détecte plus de 20 états émotionnels grâce à un modèle de langage avancé. Cette technologie permet d’accompagner ses utilisateurs sur le plan émotionnel. Sa colonne cervicale biomimétique, ses capteurs et son moteur imitent les mouvements humains avec justesse. De plus, le robot s’appuie sur un système d’exploitation « Agent Memory OS » pour conserver une mémoire sur le long terme. Cette mémoire offre une interaction personnalisée à chaque utilisateur.

UBTECH s’engage pour le bien-être mental grâce à la robotique

UBTECH va au-delà de l’innovation technique. L’entreprise lance une initiative de don de 100 robots UWorld U1 en 2026. L’objectif : soutenir des programmes de bien-être mental auprès des personnes isolées ou vulnérables. Les robots sont capables de fournir soutien psychologique et compagnie sur mesure. Grâce à la reconnaissance vocale et faciale, le robot devient un compagnon unique, adapté à chaque situation de vie.

Au final, UBTECH façonne le futur avec son UWorld U1. La société conjugue haute technologie et soutien humain dans un robot accessible au plus grand nombre. Fortes de nombreuses commandes, ses innovations promettent de transformer profondément nos vies. UBTECH veut offrir une expérience unique, où chaque interaction avec un robot devient plus naturelle et bienveillante. Le futur de la robotique commence dès aujourd’hui.

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il y a 2 minutesDernière mise à jour: 3 juillet 2026
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La rédac

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