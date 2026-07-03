Test – Seagate Exos M 30 To : 30 téras au compteur, le prix au plafond

Le stockage maison explose. Photos, vidéos 4K, sauvegardes, machines virtuelles : tout grossit vite. Les NAS suivent le mouvement, mais encore faut-il des disques à la hauteur. Seagate répond avec l’Exos M 30 To (ST30000NM004K), un disque dur d’entreprise qui pousse la capacité très loin. Au menu : 30 To sur un seul 3,5 pouces, la technologie Mozaic 3+ et 7 200 tr/min. Sur le papier, c’est un monstre de capacité. Reste à savoir si un tel disque a du sens hors d’un data center, et surtout à quel prix.

Notre avis en bref sur le Seagate Exos M 30 To

Le Seagate Exos M 30 To est un excellent disque dur. La capacité est énorme, et la densité impressionne. On stocke 30 To sur un seul disque, avec un débit très proche des 275 Mo/s annoncés. En NAS, il fait des merveilles. Je l’ai monté en miroir dans mon Ugreen DXP4800 Pro, et le confort est total. C’est du vrai matériel professionnel, fiable et rapide. Seul gros bémol : le prix. Lancé autour de 1 250 €, il dépasse aujourd’hui 1 600 € et tombe souvent en rupture. À ce tarif, ce n’est plus un disque grand public. Je lui mets un solide 8/10.

Produit disponible sur Seagate Exos M 30TB, Enterprise Interne, 3.5", 7200 TR/Min, CMR, 512 Mo de Cache, SATA 6 Go/s, Service de Sauvegarde de données (ST30000NM004K)

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Déballage : deux monstres de 30 To (dont un mal embarqué)

J’ai reçu les disques en deux exemplaires. Premier réflexe à la sortie du carton : c’est lourd. Très lourd. Chaque disque pèse près de 700 grammes. On sent tout de suite le boîtier scellé à l’hélium et ses dix plateaux. L’étiquette annonce la couleur : Exos M, 30 To, Mozaic 3+. On tient un disque d’entreprise, pas un modèle grand public.

Près de 700 g par disque : l’Exos M ne fait pas semblant.

Petit accroc, toutefois. L’un des deux disques est arrivé défectueux. Ça arrive, même sur du matériel pro. La marque me l’a renvoyé très vite, sans discuter. Et c’est là que la garantie de cinq ans rassure. Sur un achat classique, on peut faire jouer le SAV très facilement. Dans mon cas, ce ne fut qu’un détail. Le disque de remplacement tourne sans broncher depuis.

Mozaic 3+ : 30 To dans un seul 3,5 pouces

La vraie prouesse, c’est la densité. L’Exos M est le premier disque à 3 To par plateau. Seagate appelle cette technologie Mozaic 3+, basée sur la gravure HAMR. En clair, on chauffe très brièvement le support pour écrire plus serré. Du coup, dix plateaux suffisent pour atteindre 30 To. C’est cette densité qui explique qu’on tape les 30 To, et pas seulement 12 ou 16.

L’étiquette annonce la couleur : Exos M, 30 To, Mozaic 3+. La référence exacte : ST30000NM004K, 30 To, Exos M.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de NAS : c’est du CMR, pas du SMR. L’écriture reste classique, sans ralentissement sur les gros transferts. Le disque encaisse donc très bien le RAID et la réplication. On retrouve aussi 512 Mo de cache et le chiffrement Seagate Secure. Bref, la fiche technique respire le sérieux.

Design et format : du costaud, du lourd

Côté format, rien d’exotique. C’est un 3,5 pouces standard, 26,1 mm d’épaisseur. Il entre dans n’importe quel NAS ou serveur. Le boîtier en aluminium est massif et bien fini. On le sent pensé pour tourner des années sans bouger.

Un 3,5 pouces standard de 26,1 mm, en boîtier alu massif.

Le poids reste la grande surprise. Près de 700 grammes, c’est beaucoup pour un disque. L’hélium et les dix plateaux y sont pour quelque chose. À l’usage, ça ne change rien une fois le disque vissé. Mais quand on manipule quatre disques d’un coup, on le sent passer.

Connectique et intégration : du SATA, tout simplement

L’Exos M 30 To que j’ai testé est en SATA 6 Gb/s. C’est l’interface la plus courante. Il se branche dans n’importe quel NAS grand public ou serveur. Pas de SAS, pas de prise de tête. On le glisse dans le tiroir, on le clipse, c’est réglé.

Une interface SATA 6 Gb/s, comme la plupart des NAS. Le connecteur SATA en gros plan : données et alimentation.

Cette simplicité est un vrai atout. On garde le même format, la même interface et le même refroidissement que les générations précédentes. L’intégration est donc immédiate. Seagate vise les data centers, mais l’Exos M se montre tout aussi à l’aise dans un NAS quatre baies à la maison.

Performances et usage en NAS

Place à la pratique. J’ai monté les deux disques dans mon Ugreen DXP4800 Pro. J’avais déjà deux disques de 20 To en miroir. J’ai ajouté les deux Exos M de 30 To dans une seconde paire répliquée. Au total, j’obtiens 50 To utiles, dûment dupliqués. La vitesse des disques est impressionnante, très proche des 275 Mo/s promis.

Au dos, le PCB et la nappe : du grand classique Seagate.

Au quotidien, ce stockage change la vie. Le NAS me sert à tout. Gestion de données, sauvegardes, suivi de mes études et de ma thèse : tout y passe. Avec ses 7 200 tr/min, le disque répond vite. Le débit ne faiblit pas sur les gros fichiers. C’est exactement ce qu’on attend d’un disque d’entreprise.

Le vrai point faible : le prix

Soyons clairs : le prix fait mal. Les disques durs ont énormément augmenté ces derniers mois. J’ai reçu mes Exos M autour de 1 250 €. Aujourd’hui, le même disque dépasse 1 600 € chez LDLC, quand il est en stock. Pour 30 To, on touche vraiment le haut du panier.

Ce tarif assume son public. L’Exos M reste un produit professionnel, pensé pour le placement en entreprise. Le coût au téraoctet n’a rien d’absurde à cette échelle. Mais pour un particulier, la facture pique fort. Mieux vaut un vrai besoin de capacité et de fiabilité pour franchir le pas.

Conclusion : que vaut le Seagate Exos M 30 To ?

Le Seagate Exos M 30 To est une vraie réussite technique. La densité Mozaic 3+ fait des merveilles. On stocke 30 To sur un seul disque, en CMR, avec un débit solide et une fiabilité d’entreprise. En NAS, il offre un confort de stockage rare. Mon Ugreen DXP4800 Pro n’a jamais été aussi à l’aise.

Reste le prix, et il change tout. À 1 250 €, et souvent bien plus en rupture, ce n’est pas un disque grand public. C’est un outil professionnel, pour ceux qui ont vraiment besoin de capacité et de redondance. Si c’est votre cas, l’Exos M coche toutes les cases. Sinon, le ticket d’entrée reste très élevé.

Produit disponible sur Seagate Exos M 30TB, Enterprise Interne, 3.5", 7200 TR/Min, CMR, 512 Mo de Cache, SATA 6 Go/s, Service de Sauvegarde de données (ST30000NM004K)

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