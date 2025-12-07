5 raisons (ou pas) de jouer à Battlefield 6

Trois ans après la déception critique de Battlefield 2042, le studio DICE jouait sa survie. Il fallait impérativement redresser la barre. Ce nouvel opus, sobrement intitulé Battlefield 6, marque un retour aux fondamentaux de la guerre moderne. Fini les expérimentations futuristes hasardeuses qui ont divisé la communauté. Ici la machine EA a un seul objectif, reconquérir les fans en réintégrant l’ADN de la série. Le retour des quatre classes traditionnelles et la promesse d’une destruction massive sont les piliers de cette opération séduction. Voici les 5 points cruciaux à connaître avant de partir au front.

Raison 1 (Pour) : Le retour du jeu d’équipe et un gameplay manette solide

La première victoire est le retour strict aux quatre classes historiques. DICE abandonne les spécialistes pour revenir au quatuor Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur. Chaque rôle dispose d’outils exclusifs, ce qui force la coopération. Le soldat isolé ne peut plus survivre seul et cette contrainte redonne tout son sens à l’escouade.

Côté prise en main, le feeling est lourd et réaliste. À la manette, l’expérience est solide, avec une aide à la visée présente mais qui sait rester subtile. Elle offre un léger ralentissement du réticule sur la cible sans viser à la place du joueur. Il faudra donc apprendre à viser…

Cependant, le recul des armes automatiques est fort, sur ce point, le couple clavier-souris conserve un avantage à longue distance pour compenser les tirs. Mais globalement, le gameplay a retrouvé cette exigence tactique qui manquait tant, loin de l’arcade pure d’un Call of Duty.

Raison 2 (Pour) : Le grand spectacle de la destruction à 64 joueurs

C’est ici que la magie opère visuellement. DICE a eu la sagesse de revenir à un format de 64 joueurs. Oubliez les cartes immenses et vides à 128 joueurs. Ici, la densité de l’action est parfaite. Les cartes sont mieux rythmées et on ne court plus des kilomètres pour rien. Cela concentre les affrontements et rend la guerre plus intense.

Cette intensité est sublimée par le retour de la destruction environnementale massive via le moteur Frostbite. Ce n’est pas juste beau, c’est un outil tactique. Les murs volent en éclats sous les tirs de char et les bâtiments s’effondrent dynamiquement. Le champ de bataille change de visage en temps réel.

La direction artistique sale et granuleuse renforce ce côté spectaculaire. Quand la poussière des gravats sature l’air après une explosion, l’immersion est totale. C’est le grand spectacle guerrier qu’on attendait.

Raison 3 (Pour) : Une ambiance sonore tout simplement magistrale

Il ne faut pas mélanger le feeling des armes avec l’ambiance globale, car l’audio mérite ses propres lauriers. Le sound design de Battlefield 6 est un chef-d’œuvre. C’est assourdissant de vérité et DICE prouve encore une fois qu’ils sont les maîtres incontestés du genre sur ce point.

Le claquement sec des balles qui sifflent aux oreilles et le grondement lourd des chars prennent aux tripes. Chaque explosion a du coffre et résonne différemment selon l’environnement. L’audio n’est pas qu’une décoration, c’est une information vitale.

La spatialisation du son est d’une précision chirurgicale. Jouer au casque offre un avantage tactique majeur pour repérer les bruits de pas ou la direction des tirs. L’ambiance sonore vous happe et transforme une simple partie en une expérience oppressante et réaliste.

Raison 4 (Contre) : Une campagne solo cliché et sans âme

Si le multijoueur brille, le mode solo fait pâle figure. DICE propose une campagne qui sert surtout de prétexte. L’histoire coche toutes les cases du blockbuster militaire américain basique et déjà démodés dans les années 80. Les dialogues sont remplis de jargon tactique et les situations héroïques sont convenues.

Les personnages manquent cruellement d’épaisseur. Ils ne sont là que pour justifier le voyage du désert aux sommets enneigés. Le ton se veut sérieux, mais on ne ressent aucune implication émotionnelle. Les vétérans qui espéraient la qualité d’écriture des épisodes Bad Company seront déçus.

L’aventure se résume à une suite de couloirs scriptés d’environ cinq heures. C’est finalement un simple tutoriel de luxe pour tester les véhicules avant le multijoueur. Ce mode semble présent uniquement pour cocher une case sur la fiche technique, sans réelle ambition.

Raison 5 (Contre) : Des finitions techniques et des animations inégales

Le dernier point noir concerne la finition globale. Malgré la beauté des décors, le jeu souffre de quelques heurts techniques. Le plus gênant concerne les animations des personnages qui sont parfois saccadées ou incomplètes.

Il n’est pas rare de voir des soldats adverses glitcher ou manquer d’étapes d’animation lors des déplacements. Cela donne un aspect robotique très daté qui jure avec le réalisme photoréaliste des environnements.

De plus, l’intelligence artificielle (IA) en mode solo ou coopératif est aux fraises. Les ennemis sont passifs et servent de simples cibles d’entraînement. Bien que le jeu tienne ses 60 images par seconde sur console, ce manque de polissage sur les animations devrait être rapidement corrigé.

