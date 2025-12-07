GravityXR dévoile un casque VR ultra-léger qui ressemble à des lunettes

Une startup chinoise, GravityXR, attire l’attention du secteur technologique avec un projet audacieux : un casque de réalité virtuelle (VR) si léger qu’il se rapproche de simples lunettes. Grâce à une puce innovante, la G-X100, l’entreprise veut transformer l’expérience immersive en la rendant plus confortable et accessible. Ce développement pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution des casques XR. De plus, il pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large de la réalité mixte.

Une puce révolutionnaire pour alléger le casque VR

GravityXR est née de la collaboration d’anciens ingénieurs venus d’Apple, Meta, Huawei et Amazon. Leur objectif est de repenser l’architecture des casques XR pour réduire leur poids et améliorer leur performance. Au cœur de cette ambition se trouve la puce G-X100. Ce coprocesseur est spécialement conçu pour gérer des tâches complexes. Par exemple, le passthrough, le suivi des mains ou encore le recalcul des images.

Cette approche permet de déléguer une partie du traitement visuel à un composant dédié. Par conséquent, cela allège la charge du processeur principal et améliore la fluidité. On obtient donc un casque plus fin, plus léger et capable de rivaliser avec les modèles les plus avancés du marché. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de fatigue et une immersion prolongée sans inconfort.

Vers une nouvelle génération de casques XR

Le design de référence présenté par GravityXR est décrit comme le plus léger jamais montré dans le domaine. Avec une apparence proche de lunettes classiques, il pourrait séduire un public plus large. En particulier, ceux qui hésitent encore à adopter la VR à cause de la taille et du poids des casques traditionnels.

Au-delà de l’innovation technique, GravityXR bénéficie du soutien d’investisseurs majeurs comme Goertek, ByteDance, Sequoia China et Lenovo Capital. Ces partenariats renforcent la crédibilité du projet et laissent entrevoir une commercialisation à grande échelle. Si la startup parvient à concrétiser ses ambitions, elle pourrait bien redéfinir les standards de l’informatique spatiale. De plus, elle pourrait donner un nouvel élan au marché mondial de la réalité mixte.