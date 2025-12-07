Actualités

Cyberattaque : MédecinDirect victime d’une fuite de données touchant près de 300 000 utilisateurs

il y a 55 minutesDernière mise à jour: 6 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
cyberattaque medecindirect

La plateforme française de téléconsultations MédecinDirect a annoncé avoir subi une cyberattaque en fin novembre 2025. Selon l’entreprise, près de 300 000 utilisateurs pourraient voir leurs données personnelles compromises. Si les consultations vidéo et les documents médicaux échangés n’ont pas été affectés, certains éléments sensibles liés aux comptes des patients sont concernés.

Une cyberattaque détectée fin novembre

Le piratage a été identifié le 28 novembre 2025. MédecinDirect a rapidement confirmé l’incident et engagé une procédure judiciaire. L’entreprise a indiqué avoir averti environ 285 000 personnes susceptibles d’être victimes de ce piratage. Les données concernées incluraient des informations personnelles et médicales, mais pas les échanges confidentiels réalisés lors des téléconsultations.

La plateforme a également précisé avoir signalé l’incident aux autorités compétentes. Toutefois, la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a indiqué ne pas avoir encore reçu de notification officielle de violation de données.

Quelles sont les conséquences pour les patients ?

Pour les utilisateurs, cette fuite représente un risque réel de vol d’identité ou d’utilisation frauduleuse de données sensibles. Dans le domaine médical, la protection des informations personnelles est cruciale. De ce fait, une telle faille peut fragiliser la confiance envers les services de téléconsultation. Les patients concernés devront rester vigilants face à d’éventuelles tentatives de phishing ou d’escroqueries.

De son côté, MédecinDirect a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Paris afin que les autorités puissent mener les investigations nécessaires. L’entreprise affirme travailler à renforcer ses systèmes de sécurité pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise.

il y a 55 minutesDernière mise à jour: 6 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

WORLD HYDROGEN EXPO 2025 KINTEX SEOUL
World Hydrogen Expo 2025 : la transition hydrogène prend un nouvel élan à Séoul
il y a 5 heures
Fwd: OnePlus dévoile une batterie massive de 7400 mAh intégrée au OnePlus 15R
Autonomie record : Découvrez la puissance révolutionnaire du OnePlus 15R
il y a 6 heures
Cognizant Synapse veut former deux millions de personnes d’ici 2030 grâce au numérique.
Cognizant Synapse vise un impact positif pour deux millions de talents
il y a 22 heures
Hexaware ouvre un centre au Caire pour offrir des services numériques multilingues.
Hexaware renforce brillamment sa présence avec un centre au Caire
il y a 24 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page