Avatar Legends: The Fighting Game sort aujourd’hui…mais il y a un gros changement de dernière minute

À quelques heures de son lancement mondial, Avatar Legends: The Fighting Game a réservé une mauvaise surprise à une partie de sa communauté. Alors que le jeu était attendu ce 23 juillet sur toutes les plateformes, Gameplay Group a publié un communiqué officiel dévoilant plusieurs changements de dernière minute. Alors, si vous avez prévu de jouer au jeu sur Nintendo Switch 2 ou Xbox, vous devez encore redoubler de patience…

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La version Xbox d’Avatar Legends: The Fighting Game finalement reportée au 3 septembre

C’est sans doute l’annonce la plus importante de ce communiqué. En effet, Gameplay Group confirme que la version Xbox Series X|S est finalement reportée au 3 septembre 2026. Le studio explique cette décision par des “circonstances imprévues liées à une fonctionnalité backend”, sans donner davantage de précisions sur la nature du problème.

Les développeurs se veulent néanmoins rassurants. Toutes les précommandes déjà effectuées resteront actives et ne seront pas annulées malgré ce changement de calendrier.

Une version Nintendo Switch lancée avec plusieurs limitations

Les joueurs Nintendo ne sont pas totalement épargnés non plus. Si Avatar Legends: The Fighting Game est bien disponible sur Switch dès aujourd’hui, cette édition ne propose pas l’ensemble des fonctionnalités disponibles sur les autres plateformes. Au lancement, seule la Standard Edition sera disponible. Quant à la Deluxe Edition, elle arrivera ultérieurement via une mise à niveau. La date précise reste encore inconnue à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Plus contraignant encore, la version Switch ne bénéficie ni du cross-play, ni des localisations autres que l’anglais. Gameplay Group affirme travailler activement à l’intégration de ces fonctionnalités, qui seront déployées dès qu’elles seront prêtes.

Enfin, le studio a également confirmé que la version Nintendo Switch 2 n’accompagnerait pas la sortie du jeu. Celle-ci est toujours prévue pour plus tard dans l’année 2026.

En somme, seuls les joueurs PC (Steam) et PlayStation 5 peuvent profiter de l’expérience complète dès le lancement.

Malgré ces contretemps, Gameplay Group assure que sa priorité reste de proposer une expérience de qualité sur toutes les plateformes. L’équipe indique poursuivre le développement afin de déployer le cross-play, les différentes langues et la mise à niveau Deluxe sur Nintendo Switch. Le tout, en finalisant la version Xbox pour une sortie début septembre.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’annonce dans le communiqué ci-dessous :