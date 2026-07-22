Warner Bros. dévoile DCKO, son nouveau jeu de combat centré sur l’univers DC…mais sur mobile

Après Arc System Works et Riot Games, c’est au tour de Warner Bros. Games de dévoiler son jeu de combat en équipe. Sauf que, contrairement aux deux premiers studios, il a choisi une plateforme atypique : le mobile ! Hier, l’éditeur a officiellement présenté DCKO (DC K.O.), son tout nouveau jeu de combat free-to-play attendu sur iOS et Android. Son premier trailer donne déjà un aperçu de son identité, bien différente de celle de la série Injustice.

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DCKO, un jeu de combat 2v2 pensé pour le mobile

Avec DCKO, Warner Bros. souhaite proposer une expérience de combat accessible à tous, tout en conservant une certaine profondeur. Le gameplay repose sur des affrontements 2 contre 2, où chaque joueur compose son équipe parmi les héros et super-vilains emblématiques de l’univers DC.

Comme sur 2XKO, le joueur pourra changer de personnage en plein affrontement, enchaîner des attaques combinées et des assists, offrant des affrontements particulièrement dynamiques. L’objectif est de proposer une prise en main immédiate, à condition de maîtriser les synergies entre leurs combattants.

En parallèle du PvP, le jeu intégrera également des missions PvE. En bonus, un système de progression permet de débloquer de nouvelles capacités et d’améliorer les statistiques des personnages.

Mais là où DCKO surprend, c’est par son esthétique. Exit le réalisme sombre d’Injustice : le titre adopte un style baptisé « Neo-Comic », avec des contours marqués, des couleurs éclatantes et des effets visuels rappelant les planches de bandes dessinées modernes.

Batman, Superman, Wonder Woman… un casting déjà prestigieux

Le premier trailer dévoilé hier confirme la présence de plusieurs figures incontournables de DC. Batman, Superman et Wonder Woman seront naturellement de la partie, aux côtés de personnages plus inattendus comme Zatanna ou John Constantine.

Warner Bros. précise que le roster continuera de s’étoffer au fil du développement et des futures mises à jour, sans dévoiler pour le moment le nombre de combattants disponibles au lancement.

Il faudra désormais attendre les prochaines communications de Drop Fake pour découvrir plus en détail les mécaniques de jeu et le contenu prévu au lancement. Pour le moment, on ne connaît que la fenêtre de sortie de DCKO sur les appareils iOS et Android : 202. Les préinscriptions sont actuellement ouvertes sur le site officiel du jeu.