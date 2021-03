Apple : Le casque VR pourrait analyser le mouvement de vos yeux

Tim Cook continue de manifester sa volonté de faire de la Réalité Augmentée sa technologie phare dans les années à venir. Nous avions eu des échos de la sortie prochaine des Apple Glass. Mais avant de concrétiser ce projet, le patron d’Apple entend faire un premier essai avec un casque mixte VR/AR. Ce dernier dont le lancement pourrait se faire d’ici la fin d’année 2022, associerait les réalités augmentée et virtuelle et serait capable d’analyser le mouvement des yeux de son utilisateur.

Le futur casque VR/AR analyserait le mouvement des yeux

Apple avait annoncé l’arrivée de son casque VR/AR depuis un certain temps. Le silence qui avait suivi avait laissé planer des doutes sur la véracité du projet. Mais, des informations assez précises, provenant d’une source infaillible, viennent raviver son actualité. Ces dernières font état de la capacité qu’aurait le casque mixte d’analyser les mouvements des yeux (des paupières à l’iris) de son utilisateur pour les suivre au pifomètre. Grâce au couplage d’un émetteur infrarouge à un capteur les gestes oculaires serviraient à naviguer sur l’interface virtuelle. Cette association permettrait non seulement de n’afficher l’image dans sa pleine résolution que là où est orienté le regard, ce qui soulagerait le processeur. Mais, aussi augmenterait le niveau de sécurité d’accès au jeu grâce à une authentification biométrique de l’iris exigée pour authentifier le propriétaire du casque.

Un casque mixte en attendant l’Apple Glass

A la base, les rumeurs qui ont fuité parlaient de développement des lunettes de Réalité Augmentée par la Firme de Cupertino. Mais, l’attente se faisant longue et l’incertitude plus grandissante, la marque à la pomme aurait jugé idoine de réfléchir sur un projet intermédiaire qui porterait sur un casque combinant les réalités virtuelle et augmentée. Un mixage qui confèrerait au casque VR/AR de nombreuses fonctionnalités dont la plus notable serait le suivi des mouvements des yeux. Tout se passerait en deux actions (émission et réception d’ondes de lumière invisible entre deux parties de l’appareil) grâce aux nombreuses caméras qui équiperaient le casque. Ce dernier pourrait être lancé courant l’année prochaine et se vendrait à pas moins de 1000 dollars US

