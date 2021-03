Nouveau malware sur Facebook Messenger, nos conseils !

Les utilisateurs de Messenger sont invités à faire preuve de méfiance ces temps-ci sur la toile. Facebook informe qu’il y aurait un logiciel malveillant qui se cacherait derrière des liens ou des vidéos partagés sur sa messagerie instantanée. Il s’agirait d’un malware qui permettrait à des pirates d’accéder aux données personnelles des internautes et d’en prendre possession après les avoir totalement effacés des terminaux de stockage. Une nouvelle attaque qui devrait susciter une prompte réaction du réseau social.

Messenger soumis à la propagation d’un nouveau malware

Un média belge révèle qu’un logiciel malicieux serait en train de se propager sur Facebook Messenger. Le malware aurait un mode d’action particulier. Les hackers le partagent en masse sous forme de liens ou de vidéos sur la messagerie instantanée. Une fois que l’internaute clique là-dessus, il est redirigé vers des plateformes de rencontres ou pornographiques. Avant que l’utilisateur, occupé par ce que lui procure le site artéfact, n’ait le temps de s’apercevoir de la ruse, le malveillant software s’installe sur le système d’exploitation du terminal d’accès. Le téléphone, l’ordinateur ou la tablette peut être dépouillé de toutes les données stockées dans sa mémoire en quelques instants. Les photos, vidéos, documents et notes dérobés seront par la suite vendus sur le dark web en contrepartie d’actifs numériques (cryptomonnaies).

Les conseils sécuritaires pour éviter de se faire dépouiller

Facebook n’a encore annoncé aucune mesure technologique prise pour contrer ce malware sur Messenger. Mais, le réseau social prodigue des conseils aux utilisateurs de sa messagerie privée pour qu’ils ne s’exposent pas à ce logiciel malveillant. Tous véhiculent l’incitation à la prudence car le virus peut faire plus de dégâts qu’on ne le pense. En effet, une fois que ce dernier a accès au terminal, il pourrait envoyer des messages au nom de l’internaute qui a cliqué sur le lien ou la vidéo. Ainsi, il va se propager à tous ses contacts et subtiliser également leurs données. Pour éviter d’être victime et de servir de vecteur de propagation, les autorités sécuritaires invitent, jusqu’à nouvel ordre, à s’abstenir de cliquer sur tous les liens et vidéos partagés sur sa Messenger même s’ils viennent d’un correspondant connu.

