Robo-Ky revient dans Guilty Gear -Strive- jeudi : voici tout ce qu’il y a à savoir sur le robot le plus imprévisible de la saga

Les fans de Guilty Gear attendaient ce moment depuis longtemps : Robo-Ky fait enfin son retour dans Guilty Gear -Strive-. Absent des épisodes majeurs récents de la licence, le combattant mécanique revient en tant que nouveau personnage DLC de la Saison 5, avec une approche qui promet de bouleverser les habitudes des joueurs grâce à un gameplay basé sur la gestion d’énergie et des mécaniques uniques. plus de détails ci-dessous.

Voir aussi : Marvel Tokon: Fighting Souls dévoile ses trois derniers combattants à l’EVO Las Vegas, la bêta ouverte est imminente

Qui est Robo-Ky, le prochain DLC de Guilty Gear -Strive- ?

Dans le scénario de Guilty Gear, Robo-Ky est un androïde développé par le Bureau de l’Administration d’Après-Guerre afin de servir d’arme. Dans la continuité des événements récents de Guilty Gear-Strive-, il revient après avoir perdu son ancien corps lors de son affrontement contre Bedman. Il a alors travaillé aux côtés de Venom dans une boulangerie afin de réunir les ressources nécessaires pour obtenir une nouvelle enveloppe mécanique. Ce nouveau corps marque son retour sur le champ de bataille, toujours avec son style unique mêlant technologie et humour.

Toutefois, méfiez-vous : derrière son apparence absurde et son comportement excentrique se cache une machine de combat capable de rivaliser avec les plus grands guerriers de la licence. Vous pouvez regarder sa bande-annonce d’introduction dans la vidéo ci-dessous :

De la puissance, encore plus de puissance

Le character guide dévoilé pour Robo-Ky hier met en avant un combattant qui repose sur une mécanique essentielle : la gestion de son énergie électrique. Sa jauge spéciale dispose de plusieurs niveaux de charge permettant d’améliorer certaines attaques et de renforcer ses capacités offensives.

Selon son niveau d’énergie, certaines attaques obtiennent de nouvelles propriétés, comme des améliorations de puissance ou des effets supplémentaires. Parmi ses outils emblématiques, son attaque de type “rocket punch” évolue en fonction de sa charge, offrant différentes versions selon le niveau atteint.

Vous pouvez découvrir en profondeur le gameplay de Robo-Ky dans la vidéo suivante :

Robo-Ky rejoindra le roster de Guilty Gear -Strive- le 2 juillet 2026.