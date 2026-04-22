Puissance inégalée : HP révolutionne la création pro et booste votre productivité

HP frappe fort avec le renouvellement de sa gamme HP Z, combinant stations de travail surpuissantes et solutions d’IA à la pointe. Grâce à ces nouveautés, la marque entend répondre aux besoins des professionnels, ingénieurs, architectes et créatifs en quête de puissance, de flexibilité et de sécurité, alors que les environnements hybrides s’imposent partout.

Des stations de travail plus puissantes pour les secteurs exigeants

La nouvelle génération de stations HP Z cible avant tout ceux qui font face à des charges de calcul intensives ou des workflows complexes. La HP Z8 Fury G6i, fleuron de cette gamme, accueille jusqu’à quatre GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition et les derniers processeurs Intel®. Pour les professionnels de l’IA, de la simulation ou des effets visuels, c’est une machine taillée pour repousser toutes les limites.

HP innove aussi avec le HP Max Side Panel, un module unique qui agrandit de 15% l’espace interne des châssis Z8 Fury et Z4. L’utilisateur peut ainsi intégrer facilement des cartes graphiques plus imposantes, sans sacrifier ni la dissipation thermique ni la maintenance : un vrai plus.

Le workflow créatif enfin libéré, même en mobilité

En parallèle, la mobilité n’est pas en reste. HP enrichit sa gamme ZBook avec les modèles X G2i, 8 G2i et 8 G2a. Ces stations de travail, fines et puissantes, bénéficient de configurations IA sophistiquées, de processeurs Intel ou AMD, et jusqu’à 128 Go de RAM. Elles se veulent indispensables pour créer, travailler et collaborer partout.

Le HP ZBook X s’impose comme le 16 pouces le plus performant de sa catégorie, capable d’accélérer les rendus photoréalistes ou les revues en temps réel. La collaboration étroite avec Intel et Autodesk le pousse encore plus loin : utiliser Autodesk Inventor sur un ZBook 8 G2i permet par exemple d’obtenir des rendus 3,3 fois plus rapidement qu’auparavant ! Côté innovation, le nouvel adaptateur GaN réduit la taille et le poids, améliorant nettement la portabilité.

Z Boost : la mutualisation GPU au service de la performance

La solution HP Z Boost évolue et propose désormais de mutualiser les GPU non seulement pour l’IA, mais aussi pour les travaux de rendu. Concrètement, elle permet d’accélérer la productivité sans interruption ni transfert de fichiers, avec des gains de performance jusqu’à 5,7 fois supérieurs sur des applications comme Catia ou Siemens NX. Vos stations de travail deviennent ainsi des supercalculateurs accessibles à la demande, où que vous soyez.

Vers une stratégie hybride, entre cloud et calcul local

Dernier coup de maître de HP, l’écosystème Advanced Compute Solutions s’adresse aux entreprises en quête d’équilibre entre cloud et puissance locale. Les responsables IT disposent ainsi d’outils adaptés pour sécuriser les workflows, répondre à la diversification des usages IA et conserver la souveraineté des données. Les innovations logicielles et la plateforme HP Workforce Experience simplifient la gestion des équipements, des retours et du pilotage quotidien.

En résumé, HP prouve une fois de plus sa capacité à anticiper les besoins et à proposer des solutions hybrides, durables et performantes. La nouvelle génération de stations HP Z pose de nouveaux standards pour l’avenir du travail en entreprise. Prêt à repenser vos workflows ? N’hésitez pas à partager vos impressions ou à discuter de l’impact de ces innovations dans votre quotidien en commentaire !