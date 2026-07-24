Nouvelle application Qobuz : une expérience musicale éblouissante pour les passionnés

Qobuz, la plateforme française de streaming et téléchargement musical haute qualité, dévoile une toute nouvelle version de son application mobile et tablette. Avec un lecteur repensé, des fonctionnalités attendues, et une expérience utilisateur enrichie, Qobuz continue de se différencier sur un marché dominé par les géants du streaming. Voici ce qui change pour les abonnés, disponibles dès maintenant sur iOS et Android.

Un lecteur repensé pour une immersion totale

La nouveauté marquante, c’est l’interface entièrement revue. Chaque écoute présente désormais un environnement visuel qui s’adapte à la pochette de l’album. L’expérience devient ainsi plus fluide, plus vivante. Un mini-lecteur reste visible en permanence pendant la navigation, permettant de contrôler la lecture sans quitter le fil musical.

Sur tablette, le mode écran partagé permet d’explorer l’application tout en gardant son morceau en cours. Réorganiser ou supprimer la file d’attente se fait désormais en un geste. Les trois prochains morceaux, affichés en avance, aident à mieux anticiper l’écoute.

Paroles synchronisées et recommandations intelligentes

Grande attente des mélomanes : les paroles synchronisées débarquent enfin. Elles défilent ligne par ligne en temps réel, avec traduction intégrée. L’occasion de redécouvrir des classiques ou de saisir pleinement le sens d’un morceau, même en langue étrangère. Qobuz propose aussi de nouvelles playlists pensées pour chanter en chœur les plus grands hits.

L’onglet À explorer pousse l’expérience un cran plus loin. À partir d’un morceau, la plateforme recommande instantanément albums, artistes similaires, playlists, radios, et contenus éditoriaux sur l’artiste ou le genre. L’univers musical s’ouvre et donne la part belle à la découverte, directement depuis le lecteur.

Plus d’informations, plus de contrôle

Les crédits enrichis offrent l’accès complet à la biographie de l’artiste, à la chronique d’album ou aux données techniques du fichier. L’utilisateur peut désormais ajouter en favori ou suivre artistes et labels, tout en continuant à écouter son morceau.

Le mini-lecteur, lui aussi repensé, se veut personnalisable. Sélection de la sortie audio, ajout rapide à une playlist ou aux favoris, chaque action reste accessible en permanence.

Qobuz continue ainsi de se positionner comme la plateforme de streaming pour les passionnés de musique. Le nouveau lecteur reçoit déjà un accueil enthousiaste : certains redécouvrent même le plaisir d’écouter de la musique grâce à cette interface moderne et intuitive.

Que pensez-vous de ces nouveautés ? N’hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ou à faire circuler cet article auprès de vos amis mélomanes !