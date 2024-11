Huawei Watch D2 : Un airbag au poignet pour détecter l’hypertension !

La santé est un domaine où l’innovation peut sauver des vies. Huawei l’a bien compris en développant la Watch D2. C’est une montre connectée qui va plus loin que les simples fonctionnalités de fitness. En effet, cette montre intègre un airbag qui gonfle autour du poignet pour mesurer la pression artérielle avec une précision impressionnante. Une avancée technologique qui pourrait transformer la manière dont l’hypertension est suivie. En particulier, en dehors du cadre médical traditionnel.

Une innovation qui répond à un besoin urgent de santé publique

L’hypertension touche de plus en plus de personnes. En France, 17 millions de personnes en sont atteintes, et nombre d’entre elles ne le savent même pas. Les formes d’hypertension dites « masquées » sont particulièrement problématiques. En effet, la pression semble normale lors de la consultation. Toutefois, elle s’élève à d’autres moments de la journée, rendant son suivi difficile.

Ce n’est pas tout. Le phénomène de la « blouse blanche », où la pression augmente en présence d’un médecin, complique également le diagnostic. La Huawei Watch D2 arrive donc à un moment crucial. Elle permettrait de suivre la pression en continu, à tout moment, sans avoir à recourir à des appareils encombrants.

De plus, la pression artérielle élevée est souvent un « tueur silencieux ». En effet, elle peut mener à des crises cardiaques ou à des AVC sans crier gare. C’est pour cela que la Huawei Watch D2 est une solution idéale, discrète et pratique. Elle permet un suivi de la tension artérielle de manière régulière, tout en respectant les normes de santé internationales. Grâce à cette montre, une personne peut suivre sa santé tout au long de la journée, et même la nuit, sans effort.

Huawei Watch D2 : une technologie de pointe pour un suivi médical fiable et discret

La grande innovation de la Huawei Watch D2 réside dans l’intégration d’un airbag dans son bracelet. Contrairement aux montres connectées classiques qui utilisent des capteurs optiques, Huawei a opté pour une méthode mécanique : un coussin de pression se gonfle autour du poignet. Cette technique est non seulement plus précise, mais elle est aussi reconnue par les experts médicaux. Un capteur de haute précision et une mini-pompe permettent de mesurer la pression artérielle sans gêne. Vous pouvez donc obtenir une mesure fiable de votre tension, peu importe où vous vous trouvez.

Huawei a travaillé en collaboration avec le Professeur Gregory Stergiou, expert en hypertension, pour développer cette technologie. Le processus a pris plusieurs années et de nombreuses recherches cliniques pour aboutir à un produit final qui répond aux attentes des professionnels de santé et des utilisateurs. Au total, plus de 200 brevets ont été déposés pour perfectionner cette montre.