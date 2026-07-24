Vague vintage : Redécouvrez le plaisir unique de la photo

Nikon revient sur le devant de la scène avec une proposition qui fait vibrer les amateurs de photographie. Aujourd’hui, l’appareil photo se réinvente pour séduire un public toujours plus attaché à la créativité et à l’authenticité. La marque entend bien plaire à tous ceux que la nostalgie du vintage séduit autant que la maîtrise de la technologie de pointe.

Retour en force des boîtiers photos, porté par un effet vintage

La photographie ne cesse de gagner du terrain dans le cœur des Français. Selon l’Alliance française des industries du numérique (Afnum), ils sont désormais 62 % à se passionner pour l’image, soit 9 points de plus en seulement dix ans. Cette hausse n’est pas anodine. Elle reflète un véritable retour de l’intérêt pour les appareils photos dédiés, au détriment du simple smartphone.

Mais l’esthétique joue aussi un rôle clé. Désormais, 66 % des Français affichent leur préférence pour les modèles au design vintage. Chez la génération Z, cette proportion grimpe même à 72 %. On assiste donc à une double tendance : envie de retour aux sources et plaisir de s’équiper d’objets aussi beaux qu’efficaces.

Le Nikon Z f : alliance entre rétro et technologie

Nikon surfe sur cette vague en proposant le Nikon Z f. Cet hybride plein format s’inspire des appareils argentiques qui ont fait la renommée de la marque, tout en y injectant des caractéristiques techniques de dernière génération. On retrouve donc des commandes mécaniques au look rétro, mais aussi une stabilisation intégrée et des performances remarquables aussi bien en photo qu’en vidéo.

L’appareil vise clairement les passionnés de la prise de vue, mais séduit aussi les créateurs de contenus exigeants. D’ailleurs, le marché ne s’y trompe pas : sur les dix premiers mois de 2025, les ventes d’appareils photo numériques ont progressé de 15 %, marquant un retour à la croissance après des années difficiles pour le secteur.

Une immersion en magasin pour saisir la tendance

Pour illustrer cet engouement, rien de tel qu’une visite au sein du rayon photo d’un magasin Fnac ou Darty. Sur place, les équipes expertes partagent leurs impressions : la demande explose, notamment pour les produits qui allient authenticité et hautes performances. Les consommateurs veulent des appareils qui reflètent leur style, mais aussi des outils capables de sublimer leur créativité.

Nikon marque donc le pas avec un modèle plein de charme et de technologies. Et vous, êtes-vous prêt à délaisser votre smartphone pour retomber amoureux de la photo “à l’ancienne” ? Partagez vos envies et découvrez les dernières nouveautés du marché dans les commentaires !