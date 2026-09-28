Anker Laptop Charger Pro : le chargeur qui veut ménager la batterie de votre portable

Un chargeur d’ordinateur portable se juge d’ordinaire à sa puissance et à sa taille. Avec le Laptop Charger Pro, présenté à l’IFA 2026 de Berlin, Anker ajoute un troisième critère : la santé de la batterie sur le long terme. Ce chargeur USB-C de 100 W reconnaît l’appareil branché et ajuste sa façon de charger. Il sera disponible à partir du 28 septembre au prix de 59,99 euros.

Charger vite ne suffit plus

Sur le plan de la vitesse, le Laptop Charger Pro reste dans les standards actuels. Son unique port USB-C délivre jusqu’à 100 W grâce à la technologie GaN, compatible Power Delivery 3.1 et PPS. Selon Anker, il fait passer un ordinateur de 0 à 50 % en 30 minutes, sans baisse de puissance en cours de route.

Le format reste compact, avec environ 200 grammes et une prise repliable. De quoi le glisser dans un sac sans trop y penser. Son vrai argument se trouve toutefois ailleurs.

Un chargeur qui sait à qui il parle

Anker le présente comme le premier chargeur de son genre à identifier le modèle d’ordinateur connecté. Il applique ensuite une courbe de charge adaptée à cette machine précise. Les Mac récents sont reconnus directement.

La plupart des portables Windows en profitent aussi, mais après installation d’une application de bureau, Anker Charging Manager. Ce logiciel permet de fixer un seuil de charge entre 80 et 100 %. Une fois ce seuil atteint, le chargeur alimente directement l’ordinateur sans solliciter la batterie.

Le mode Care, d’un simple effleurement

Pour activer ce fonctionnement, il suffit de toucher le petit Smart Display du chargeur, qui bascule alors en mode Care. L’écran affiche aussi la puissance délivrée en temps réel. Selon la marque, ce mode peut prolonger la durée de vie de la batterie de plus de 40 %.

Le chiffre a de quoi séduire ceux qui gardent leur portable branché toute la journée. C’est précisément dans ce cas que les batteries s’usent le plus vite.

Une promesse à vérifier sur la durée

Ces 40 % restent une valeur maximale revendiquée par Anker, sans conditions de test détaillées. La liste exacte des ordinateurs Windows compatibles n’est pas non plus précisée. Par ailleurs, de nombreux ordinateurs proposent déjà un plafond de charge dans leurs réglages, ce qui réduit l’intérêt du mode Care pour leurs propriétaires.

Le Laptop Charger Pro sera vendu 59,99 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce à partir du 28 septembre. Une offre de lancement le fait passer à 47,99 euros jusqu’au 11 octobre. Pour le reste des annonces de la marque à Berlin, retrouvez notre récapitulatif d’Anker à l’IFA 2026.