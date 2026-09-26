Kids Watch Bouygues Telecom : de la montre au premier smartphone, l’enfant grandit sous contrôle

Chaque rentrée ramène la même question dans les familles : à quel âge confier un téléphone à son enfant, et lequel ? Entre l’envie de pouvoir le joindre et la crainte de l’exposer trop tôt aux réseaux sociaux, le choix est souvent difficile. Bouygues Telecom a choisi de ne pas répondre par un seul appareil mais par des paliers. On commence avec une montre connectée, puis on passe à un contrôle parental et, plus tard, à un premier smartphone encadré. Avec l’arrivée d’une nouvelle Kids Watch mi-octobre, l’opérateur complète cette offre qui suit l’enfant au fil de son âge.

Une montre pour appeler, pas pour scroller

La Kids Watch TCL MT48 remplace la MT46, lancée par Bouygues Telecom en juin 2025. Elle arrive en boutique et sur le site de l’opérateur le 12 octobre 2026. Le principe ne change pas : elle s’adresse aux enfants dès 9 ans et n’a toujours ni navigateur Internet ni réseaux sociaux. L’enfant peut appeler, passer des appels vidéo et envoyer des messages, mais seulement aux contacts validés par les parents.

C’est surtout le matériel qui évolue. L’écran passe de 1,3 à 1,68 pouce, avec une définition de 360 × 390 pixels. La montre embarque un GPS bi-fréquence pour une géolocalisation plus précise, et elle est certifiée IP68 contre l’eau et la poussière. Le port micro-USB disparaît au profit d’un chargeur aimanté. Selon la marque, l’autonomie atteint environ deux jours en usage courant.

Côté sécurité, on retrouve le bouton SOS, les zones de sécurité définies par les parents et le Mode École, qui coupe les distractions pendant les cours. La montre coûte 1 € puis 5 € par mois pendant 24 mois, soit 121 € au total. Elle se prend avec un forfait dédié, bloqué et sans engagement : 9,99 € par mois, ou 4,99 € pour les clients B.iG, c’est-à-dire ceux qui ont une Bbox et un forfait mobile chez l’opérateur.

Le contrôle parental que l’enfant ne peut pas éteindre

Quand l’enfant est prêt pour un smartphone ou une tablette, Bouygues Telecom propose Mode Enfant, son contrôle parental intégré à l’application de l’opérateur. Selon la marque, l’enfant ne peut ni le contourner ni le désactiver depuis son propre appareil. Tout se règle depuis le téléphone du parent, sans créer de compte avec l’adresse e-mail de l’enfant. Le service fonctionne sur Android, iOS, PC, Mac et tablette, en Wi-Fi comme en données mobiles.

Il existe deux versions. La version essentielle permet de suivre le temps d’écran, de filtrer les contenus web, de sécuriser les recherches et de géolocaliser l’enfant en temps réel. Elle est gratuite pour les clients B.iG et coûte 2,99 € par mois pour les autres, sans engagement. Un même foyer peut suivre jusqu’à cinq enfants en même temps.

La version avancée, à 4,99 € par mois, va plus loin. Elle permet de fixer une limite quotidienne de temps d’écran et de bloquer des applications ou des réseaux sociaux, en permanence ou sur des plages horaires. Elle ajoute aussi une pause Internet immédiate et des routines de déconnexion, par exemple au moment du coucher.

Le premier smartphone, mais sous surveillance

Dernière étape : le premier smartphone. Pour ce moment, Bouygues Telecom propose un pack ados construit autour de son forfait Essentiel 20 Go. Il comprend les appels et SMS illimités, et les 20 Go sont utilisables en France, en Europe et dans les DOM. Surtout, il inclut la version avancée de Mode Enfant, offerte pendant 12 mois puis facturée 4,99 € par mois.

Trois smartphones d’entrée de gamme sont proposés avec ce forfait. Le Samsung Galaxy A16 4G coûte 1 € puis 5 € par mois pendant 24 mois, soit 121 € au total. Le HONOR 600 Smart 5G coûte 1 € puis 8 € par mois, soit 193 €. Le Xiaomi Redmi Note 17 4G coûte 49 € puis 8 € par mois, soit 241 €.

Le choix de ces modèles se tient. Ce sont des appareils abordables, qui se remplacent sans drame s’ils tombent dans la cour de récréation. L’enfant a ainsi un vrai smartphone, avec les limites que ses parents ont réglées dans Mode Enfant.

La Kids Watch TCL MT48 (crédit : Bouygues Telecom)

Une addition qui grimpe vite

Le fonctionnement par paliers a un prix, et il s’additionne. Pour la seule Kids Watch, il faut compter 121 € pour la montre et 9,99 € par mois pour le forfait. Sur deux ans, cela fait environ 360 €. Pour un client B.iG, la facture descend autour de 240 €. Les tarifs les plus intéressants de toute la gamme sont d’ailleurs réservés aux foyers qui ont déjà une Bbox et un forfait mobile chez l’opérateur.

La montre elle-même a quelques défauts. Avec 50 × 43 × 15 mm pour 55 g, le boîtier reste imposant sur un poignet d’enfant. C’est nettement plus que les 40 × 34 × 10,7 mm d’une Apple Watch SE 3. Côté Mode Enfant, Bouygues Telecom précise que le blocage d’applications peut ne pas fonctionner sur les appareils Apple. C’est une limite importante pour les familles équipées d’iPhone ou d’iPad.

Sur le fond, l’offre répond à une vraie attente : laisser l’enfant gagner en autonomie sans lui ouvrir tout Internet d’un coup. Sa force est surtout la continuité, de la montre au premier smartphone, avec le même contrôle parental à chaque étape. Il vaut quand même mieux faire le calcul sur la durée et vérifier la compatibilité de ses appareils avant de s’engager. La nouvelle Kids Watch sera disponible à partir du 12 octobre 2026.