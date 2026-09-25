IFA 2026 : le Haier Hydro Hub fait de la place à l’eau pétillante

Ouvrir le réfrigérateur pour attraper une bouteille d’eau fraîche, c’est aussi laisser le froid s’échapper. À l’IFA 2026, qui s’est tenue à Berlin du 4 au 8 septembre, Haier a présenté un modèle qui s’attaque à ce petit gaspillage du quotidien. Baptisé Hydro Hub, ce nouveau venu de la collection Horizon consacre tout un espace aux boissons.

[PHOTO : Haier Horizon Hydro Hub | fichier « haier-horizon-hydro-hub-refrigerateur.jpg » | alt « Réfrigérateur Haier Horizon Hydro Hub avec espace boissons vitré » | même image en image à la une]

Le frigo s’offre un bar

Le Hydro Hub intègre une zone indépendante dédiée aux boissons. Selon Haier, elle refroidit rapidement bouteilles et canettes, tandis qu’une carafe se remplit automatiquement. Un système d’eau pétillante intégré propose en prime trois niveaux de gazéification.

De quoi, sur le papier, se passer des packs d’eau gazeuse et des machines de comptoir. L’argument vise clairement les foyers qui consomment beaucoup d’eau pétillante au quotidien.

Pas besoin d’ouvrir la grande porte

Cet espace boissons est installé dans un compartiment vitré séparé du reste de l’appareil. Vous voyez son contenu d’un coup d’œil et vous y accédez directement, sans ouvrir tout le réfrigérateur. Haier y voit un moyen de limiter les déperditions d’énergie, puisque le froid du compartiment principal reste enfermé.

L’IA fait l’inventaire

Côté conservation, le Hydro Hub reprend les technologies déjà connues de la gamme Horizon. L’AI Food Care System s’appuie sur des caméras et une base de données pour reconnaître les aliments. Il les répertorie dans l’application hOn et alerte lorsqu’un produit est stocké depuis trop longtemps.

Le compartiment NutriBank, destiné aux viandes, poissons et fromages, prolonge leur conservation sans congélation. Haier annonce jusqu’à dix jours pour la viande et sept jours pour le poisson. Une Active Fresh Zone maintient aussi jusqu’à 90 % d’humidité pour les fruits et légumes.

Une consommation qui reste à surveiller

La collection Horizon joue la carte des grands volumes, jusqu’à 700 litres, mais ses plus grands modèles plafonnent à la classe énergétique C. Les références déjà commercialisées depuis l’été, à partir de 1 099 €, se situent même en classe D ou E. Le compartiment boissons vitré suffira-t-il à faire mieux ? Haier ne précise pas encore la classe du Hydro Hub.

Avec le Hydro Hub, Haier ajoute une vraie fonction pratique à un réfrigérateur déjà bien équipé, plutôt qu’une énième couche d’intelligence artificielle. La marque, qui se revendique numéro un mondial de la réfrigération depuis 18 ans, n’a toutefois communiqué ni prix ni date de sortie.

Pour découvrir le reste de la collection, retrouvez notre article consacré à la gamme Haier Horizon.