DEEBOT T90S : Efficacité et simplicité à la maison

ECOVACS frappe fort avec son nouveau DEEBOT T90S, répondant aux besoins croissants d’efficacité et de simplicité pour l’entretien de la maison. Ce robot aspirateur et laveur de sols s’annonce comme une petite révolution, promettant une propreté éclatante, une expérience utilisateur repensée, et des innovations pensées pour les foyers exigeants. Faisons le point sur ses promesses.

Un nettoyage ultra-puissant et ultra-silencieux

Difficile de passer à côté du DEEBOT T90S tant il accumule les qualités techniques. D’abord, il embarque la nouvelle OZMO ROLLER 3.0, un rouleau de lavage allongé et auto-nettoyant, capable de décoller efficacement les taches même bien incrustées. Avec son frottement rapide à 220 tours par minute et une largeur de 27 cm, il promet de laver deux fois mieux que son prédécesseur. Sa technologie TruEdge 3.0 va encore plus loin en s’attaquant aux coins et plinthes, pour que rien n’échappe à son passage.

Côté aspiration, ECOVACS y met le paquet : puissance record (jusqu’à 40 000 Pa), moteur sans balais et ZeroTangle 4.0 pour dire adieu aux cheveux enchevêtrés dans la brosse. Les poils d’animaux, la poussière et les gros débris ne résistent pas à son passage, sans sacrifier la tranquillité puisqu’il reste nettement plus silencieux (jusqu’à 68 % de bruit en moins) grâce à un système réétudié, même lors des séances de vidange automatique.

Un quotidien simplifié grâce à l’assistant intelligent AGENT YIKO

L’intelligence artificielle n’est plus un gadget ! ECOVACS intègre AGENT YIKO, un assistant vocal et domotique capable de guider l’utilisateur, gérer les pannes et surtout proposer des routines de nettoyage sur mesure. Il adapte les missions à la configuration de votre intérieur et à vos habitudes, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Pensé pour les familles avec animaux, il privilégie les zones les plus fréquentées et limite ainsi la gêne pour nos compagnons à quatre pattes.

Ajoutons la recharge intelligente PowerBoost, qui permet au robot de se recharger en plein nettoyage pour assurer un cycle sans interruption, et une station OMNI entièrement automatisée, qui lave, rince, vide et nettoie pour un entretien quasi inexistant côté utilisateur. Résultat : plus de temps pour vous…

Le DEEBOT T90S PRO OMNI est disponible dès maintenant au prix de 799€ avec une offre de lancement de 100€ pour toute commande sur Amazon jusqu’au 7 octobre. Vous le trouverez aussi sur FNAC Darty et chez Boulanger.

Alors, prêts à passer au ménage nouvelle génération ? Partagez vos impressions sur cette innovation et dites-nous ce que vous attendez d’un robot aspirateur idéal !