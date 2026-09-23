Destiny 2 n’est pas mort finalement : Bungie fait machine arrière et promet de restaurer son contenu disparu !

Ah oui : Bungie n’en a pas terminé avec la licence Destiny. Quelques mois seulement après avoir annoncé que Monument des triomphes serait la dernière mise à jour de contenu de Destiny 2, Bungie change officiellement de cap. Dans son communiqué “Un nouveau chapitre pour Bungie”, publié le 17 septembre 2026, puis dans une vidéo diffusée hier, la nouvelle direction du studio confirme une ambition beaucoup plus large pour Destiny. Au programme : restaurer une partie importante du contenu disparu et préparer de nouveaux projets dans l’univers de la franchise.

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Que réserve Bungie pour Destiny ?

En mai dernier, Bungie annonçait que Destiny 2 entrait dans une nouvelle phase après Monument des triomphes, sa dernière mise à jour de contenu. Le studio expliquait alors vouloir se tourner vers de nouveaux projets. Cependant, quelques mois plus tard, le revirement est complet.

Dans son communiqué du 17 septembre, Poria Torkan, Studio Head de Bungie, et Josh Deane, Head of Product et General Manager de Marathon, reconnaissent que la réaction de la communauté à cette annonce a eu un impact sur la direction du studio. Bungie affirme désormais que Destiny est “un aspect fondamental” de son avenir et assure qu’il reste encore des histoires à raconter dans cet univers.

La vidéo publiée hier vient renforcer ce message. Bungie reconnaît ouvertement avoir perdu la confiance d’une partie de ses joueurs et explique vouloir la regagner à travers ses décisions, ses jeux et une communication plus régulière.

Les campagnes, destinations et raids vont revenir

La principale annonce concerne le fameux contenu retiré de Destiny 2. Bungie confirme avoir commencé le travail pour ramener dans le jeu des campagnes, destinations et raids placés dans le coffre de contenu. Une fois restaurés, ces éléments doivent être accessibles à l’ensemble des joueurs de Destiny 2.

Il ne s’agit toutefois pas d’un simple bouton à activer. Bungie explique que Destiny 2 a considérablement évolué depuis Beyond Light, du coup, les anciennes expériences doivent donc être adaptées à la version actuelle du jeu. Cela implique notamment au niveau de l’éclairage, des affrontements, des combattants et de différents systèmes sous-jacents. Le studio prévient ainsi que cette restauration prendra du temps.

Reste maintenant à voir quels morceaux de l’histoire de Destiny 2 seront effectivement ramenés et à quel rythme. Bungie promet néanmoins de communiquer davantage sur ce sujet dans les prochains mois.

En attendant, vous pouvez revoir toutes les annonces de Poria Torkan et Josh Deane sur le fameux “nouveau chapitre de Bungie” dans la vidéo ci-dessous :