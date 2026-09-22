SteelSeries et KontrolFreek dévoilent leur Cozy Collection pour l’automne 2026

SteelSeries et sa filiale KontrolFreek habillent leurs accessoires gaming aux couleurs de l’automne. Baptisée Cozy Collection, cette nouvelle gamme décline les écouteurs sans fil Arctis GameBuds et les grips de manette KontrolFreek dans deux teintes inédites, disponibles depuis le 1er septembre 2026.

Les Arctis GameBuds troquent le noir pour des teintes d’automne

Les Arctis GameBuds s’offrent deux nouvelles couleurs, Matcha (vert) et Yuzu (jaune pâle). Ces écouteurs sans fil visent un usage large : jeu sur Xbox, PS5, Nintendo Switch et PC, mais aussi musique, films et appels au quotidien.

SteelSeries met en avant une connexion 2,4 GHz à faible latence et une autonomie annoncée « toute la journée ». Par ailleurs, une mise à jour de firmware 2026, commune à tous les modèles GameBuds, ajoute la fonction listen-before-talk (LBT). Ainsi, l’écouteur choisit un canal radio moins encombré afin de limiter les interférences sans fil.

Des grips KontrolFreek assortis pour ne rien perdre en précision

KontrolFreek complète l’ensemble avec de nouveaux grips antidérapants pour sticks analogiques, dans les mêmes teintes Matcha et Yuzu. Compatibles avec les manettes Xbox, PlayStation et Switch Pro, ils promettent plus d’adhérence et de contrôle pendant les sessions de jeu intenses.

Prix et disponibilité

Les Arctis GameBuds de la Cozy Collection sont vendus 179,99 € en zone EMEA (199,99 $ aux États-Unis, 159,99 £ au Royaume-Uni), sur steelseries.com et chez les revendeurs habituels. De leur côté, les grips KontrolFreek assortis affichent 13,99 € (12,99 $ / 10,99 £), également disponibles sur kontrolfreek.com.

La Cozy Collection SteelSeries x KontrolFreek. Crédit photo : SteelSeries

Ce qu’il faut retenir

Sur le papier, la Cozy Collection reste avant tout une opération esthétique. Les Arctis GameBuds ne changent pas de fiche technique, en dehors de la mise à jour firmware LBT déjà commune à toute la gamme. De même, côté grips, le fonctionnement reste identique à celui des autres coloris déjà au catalogue.

Reste que l’exercice de style, associé à une mise en scène très « automne cosy », vise clairement un public plus large que les seuls compétiteurs esport habitués aux teintes sombres. Toutefois, aucune date de disponibilité en France n’a été précisée pour le moment, au-delà du tarif européen général.