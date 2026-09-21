Googlebook : Google lance sa propre catégorie de PC portables sous Android

Google vient de lever le voile sur le Googlebook, une nouvelle famille de PC portables bâtie autour d’Android, de ChromeOS et de son assistant Gemini. Les précommandes sont déjà ouvertes, et les premiers modèles débarqueront en France le 5 octobre, à partir de 899 dollars.

Android et ChromeOS réunis dans un seul OS

Le Googlebook repose sur la base technique d’Android, complétée par les fondations bureautiques de ChromeOS. L’appareil se veut ainsi le compagnon idéal de votre smartphone Android. Lors de la première connexion, vos réglages, mots de passe, réseaux Wi-Fi et messages suivent automatiquement, avec un chiffrement de bout en bout. La fonction Continue On permet de reprendre une tâche commencée sur le téléphone directement depuis la barre des tâches, quand Cast My Apps affiche vos applications mobiles dans une fenêtre du bureau.

Cinq modèles signés Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo

Pour ce lancement, Google s’associe à cinq fabricants. Chaque Googlebook mise sur des matériaux haut de gamme comme l’aluminium, l’alliage de magnésium et la fibre de carbone, avec des écrans tactiles OLED jusqu’en 2,8K, un pavé tactile haptique et un clavier rétroéclairé. La Glowbar, cette barre lumineuse qui rappelle les anciens Chromebook Pixel, fait son retour et s’anime dès que vous sollicitez Gemini.

L’ASUS Googlebook 14, le plus léger de la gamme avec 1 kg sur la balance.

Côté puces, les partenaires piochent chez Intel (Core Ultra Series 3 « Panther Lake »), Qualcomm (Snapdragon X Elite) et MediaTek, avec un NPU dépassant 45 TOPS et jusqu’à 14 heures d’autonomie. Parmi eux, l’ASUS Googlebook 14 se distingue comme le plus léger du lot, avec seulement 1 kg sur la balance.

Gemini partout, et même un terminal Linux

Sans surprise, l’IA est au cœur de l’expérience. Magic Pointer invite Gemini à analyser ce qui s’affiche à l’écran d’un simple geste, Rambler transforme vos idées dictées en texte structuré, et Create My Widget génère des widgets sur mesure à la demande. Le Googlebook fait tourner le Chrome desktop et ses extensions, les applications du Play Store, mais aussi des logiciels natifs comme Adobe Photoshop et Lightroom, avec un an de GeForce NOW offert. Plus étonnant pour les développeurs, un environnement Linux isolé par un hyperviseur certifié niveau 5 (pKVM) ouvre l’accès à un terminal complet, capable de faire tourner des outils comme le Claude CLI.

Prix et disponibilité

Facturé à partir de 899 dollars, chaque Googlebook embarque 12 mois de Google AI Pro (5 To de stockage et Gemini Advanced), 3 mois de YouTube Premium et Photoshop, ainsi que dix ans de mises à jour. Les précommandes sont ouvertes sur le Google Store et chez Best Buy, pour une disponibilité fixée au 4 octobre aux États-Unis et au 5 octobre en France. Reste une inconnue de taille pour nous : les tarifs officiels en euros, encore non communiqués.