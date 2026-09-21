ASUS Googlebook 14 : le premier portable Android d’ASUS taillé pour Gemini

ASUS lève le voile sur le Googlebook 14, son tout premier ordinateur portable pensé pour Gemini Intelligence et l’univers Android. Le constructeur taïwanais vise les utilisateurs qui veulent prolonger leur smartphone sur un vrai portable, sans rupture. L’annonce vient de Taïwan, et la France est déjà au programme.

Moins d’un kilo, châssis premium

Le Googlebook 14 démarre à 0,99 kg pour 10,9 mm d’épaisseur au plus fin. Il figure ainsi parmi les plus légers de cette nouvelle famille de Googlebook. Son châssis usiné CNC marie magnésium et aluminium, protégé par un revêtement Nano Ceramic anti-rayures. L’ensemble vise même la certification militaire MIL-STD 810H. Sous le capot, on trouve un Intel Core Ultra série 3, en version 5 ou 7, épaulé par jusqu’à 64 Go de mémoire et 1 To de SSD. La batterie de 70 Wh promet jusqu’à 18 heures d’autonomie.

À 10,9 mm au plus fin, le Googlebook 14 mise tout sur la finesse et la légèreté.

Un écran OLED et Gemini partout

La dalle tactile OLED de 14 pouces grimpe en définition 3K au format 16:10. Elle affiche 120 Hz, un pic HDR à 1 000 nits et un verre Gorilla Glass Victus mat. ASUS ajoute un système à six haut-parleurs et un pavé tactile haptique à détection de force. Surtout, Gemini s’invite partout. Le Magic Pointer transforme le curseur en assistant, et l’on peut reprendre sur le portable une tâche lancée sur un téléphone Android. En bonus, douze mois de Google AI Pro et 5 To de stockage cloud sont offerts.

Ce qu’il faut retenir

Proposé à partir de 1 399 € TTC, le Googlebook 14 arrivera en France dès le 5 octobre. Il assume un positionnement haut de gamme et un pari encore rare : celui du portable Android premium. Reste à voir si Gemini et cet écosystème sauront convaincre face aux Chromebook installés et aux PC Windows.