Sennheiser HD 620 Mercedes-AMG Edition : le premier casque gaming né du partenariat avec Mercedes-Benz

Sennheiser et Mercedes-Benz officialisent à la Gamescom 2026 de Cologne le premier fruit de leur collaboration : le HD 620 Mercedes-AMG Edition, un casque gaming construit sur la base du HD 620S déjà au catalogue. Deux marques allemandes qui misent chacune sur la précision, l’une dans le son, l’autre dans l’automobile, et qui annoncent vouloir poursuivre ce partenariat sur plusieurs années.

Deux marques allemandes, une même obsession du détail

Selon Johann Evanno, category director chez Sennheiser, le son n’est jamais un élément passif pour un joueur : il façonne l’immersion et la tension d’une partie compétitive, du grondement d’un moteur poussé dans les tours jusqu’à un pas plus discret à repérer. Du côté de Mercedes-Benz, le chef de produit Christian Ern situe cette collaboration dans la continuité de la philosophie d’ingénierie de la marque, où le son occupe une place centrale, et présente la Gamescom comme une première étape avant d’aller plus loin dans la transposition des sensations de conduite jusqu’à l’écran d’un PC.

Sous le capot du HD 620S, une parure sportive

Techniquement, le HD 620 Mercedes-AMG Edition reprend l’architecture du HD 620S : un casque fermé à transducteur dynamique de 42 mm, une impédance de 150 ohms, une réponse en fréquence annoncée de 6 Hz à 30 kHz et une distorsion harmonique inférieure à 0,05 % à 1 kHz. Ce qui change, c’est l’habillage : des accents rouges sur les oreillettes, une teinte rouge reprise sur la jointure d’extension de l’arceau, et un logo Mercedes-AMG gris apposé sur le dessus du serre-tête. Une signature visuelle assumée plutôt qu’une refonte technique.

Un micro pensé pour le sim racing et l’esport

Le bundle inclut le HD 500 BAM, un micro perche amovible à capsule électrostatique cardioïde de 10 mm, fixé par le système à baïonnette maison de Sennheiser. Il se branche en jack 3,5 mm via un câble d’1,5 mètre, et le pack fournit un adaptateur en Y pour brancher micro et casque séparément sur PC, ainsi que des bonnettes anti-vent de rechange. De quoi couvrir aussi bien la compétition esport que le sim racing, deux usages où la voix doit rester nette malgré le bruit ambiant.

Crédit : Sennheiser

Un prix qui assume son exclusivité

Le HD 620 Mercedes-AMG Edition sera vendu 399€, avec une disponibilité annoncée pour novembre 2026. Un tarif nettement au-dessus du HD 620S nu, qui se justifie par le bundle micro et l’édition limitée plutôt que par un bond technique. Les deux marques présentent ce casque comme la première pièce d’une collaboration prévue pour durer plusieurs années, sans détailler pour l’instant ce qui pourrait suivre.

Reste à voir si cette signature Mercedes-AMG trouvera son public au-delà des amateurs de la marque automobile, sur un marché du casque gaming déjà dense. Pour l’instant, aucun retour d’utilisation n’est encore disponible : le produit n’a pas encore été testé par la rédaction.