macOS 27 Golden Gate arrive en France avec l’intelligence artificielle Siri AI

Apple déploie officiellement la version finale de macOS 27 Golden Gate pour ses ordinateurs. Cette mise à jour majeure apporte des évolutions importantes, notamment l’intégration poussée de l’intelligence artificielle sur le territoire français.

macOS 27 Golden Gate : Siri AI s’installe au cœur des ordinateurs Apple

L’intégration de Siri AI constitue le changement majeur de macOS 27 Golden Gate. En effet, Apple profite d’un cadre réglementaire plus souple sur ordinateur pour déployer son nouvel assistant intelligent dès le lancement. Concrètement, le système s’appuie sur la technologie Apple Intelligence et sur le modèle Google Gemini.

L’assistant s’invite directement dans la barre de recherche Spotlight pour répondre à des requêtes complexes en langage naturel. Par ailleurs, la version française sera disponible au mois d’octobre, après un lancement initial en anglais. Le mode vocal poussé nécessite au minimum une puce Apple M3 couplée à 12 Go de mémoire vive.

Un design perfectionné et des applications natives plus intelligentes

Le système affine son interface visuelle en généralisant le style Liquid Glass introduit l’année précédente. L’ensemble gagne en cohérence graphique tout en maintenant une excellente lisibilité.

De même, le navigateur Apple Safari réduit sa consommation d’énergie et gagne en rapidité. Grâce aux fonctions d’Apple Intelligence, l’outil gère désormais l’organisation des onglets et peut générer directement des extensions sur mesure.

Par ailleurs, l’application Raccourcis facilite la création d’automatisations grâce à la compréhension du langage naturel. L’utilisateur peut simplement décrire sa demande par écrit pour concevoir un script personnalisé.

Enfin, le gestionnaire de mots de passe renforce la sécurité globale du système. Il identifie les identifiants compromis ou trop simples, puis propose de les remplacer automatiquement sur les sites concernés.

Les modèles compatibles et l’abandon définitif des puces Intel

Apple franchit une étape historique avec ce déploiement logiciel. Pour rappel, la fin du support Intel sur macOS 27 marque le passage définitif du constructeur vers ses propres architectures. Seuls les modèles équipés d’un composant Apple Silicon supportent la mise à jour. Cette décision entraîne également la disparition définitive de l’outil Boot Camp sur les anciens Mac.

La liste des équipements compatibles regroupe les appareils suivants :

Les MacBook Air à partir de la puce M1

Les MacBook Pro à partir de la puce M1

Les Mac Mini à partir de la puce M1

Les iMac à partir de la puce M1

Les Mac Studio

Les Mac Pro dotés d’une puce M2 Ultra ou plus récente

Le MacBook Neo

La méthode simple pour installer macOS 27 Golden Gate

La procédure de mise à jour s’effectue en quelques étapes rapides depuis l’interface de l’ordinateur. L’utilisateur doit d’abord ouvrir le menu Pomme situé en haut à gauche de l’écran. Il faut ensuite sélectionner la rubrique Réglages Système.

Dans la fenêtre qui s’affiche, la navigation se fait vers l’onglet Général, puis vers l’option Mise à jour de logiciels. Par la suite, le système recherche automatiquement les fichiers nécessaires sur les serveurs d’Apple. L’installation démarre immédiatement après la validation des conditions d’utilisation.