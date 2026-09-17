N’oubliez pas : Resident Evil 2, 3 et 4 débarquent sur Nintendo Switch 2 le mois prochain !

Les amateurs de survival horror auront de quoi frissonner pour Halloween ! Capcom s’apprête à lancer trois de ses remakes les plus populaires sur Nintendo Switch 2, avec Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 qui arriveront simultanément sur la console. Et en bonus, Capcom confirme également une sortie physique pour l’année prochaine.

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Resident Evil 2 revient en Deluxe Edition sur Switch 2

La nouvelle est désormais officielle : Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 seront disponibles en version numérique sur Switch 2 le 16 octobre 2026, dont une édition Deluxe pour le premier titre. Cette version reprend l’aventure de Leon S. Kennedy et Claire Redfield au cœur de Raccoon City, avec une vue à la troisième personne et les améliorations techniques déjà apportées au remake.

La Deluxe Edition embarquera notamment plusieurs costumes pour Leon et Claire, dont les versions 1998, Noir et Elza Walker. Trois modèles du Samurai Edge et la possibilité de retrouver la bande-son originale seront également au menu. Comptez une taille de téléchargement d’environ 14 Go, si vous voulez jouer à Resident Evil 2 Remake.

Resident Evil 3 remet Jill Valentine face à Nemesis

Resident Evil 3 sera disponible dans une édition plus classique. Le joueur retrouvera Jill Valentine alors que Raccoon City est ravagée par la catastrophe biologique. Son principal adversaire reste évidemment Nemesis, chargé de traquer l’ancienne membre des S.T.A.R.S.

Cette version Switch 2 comprend le jeu principal ainsi que deux contenus cosmétiques : la tenue classique de Jill et l’apparence classique de Carlos. Le remake conserve sa vue à la troisième personne et bénéficie de fonctionnalités comme le HDR sur écran compatible.

Resident Evil 4 arrive avec sa Gold Edition

Enfin, Resident Evil 4 sera disponible dans sa Gold Edition, avec une quantité de contenu nettement plus importante. Le jeu principal proposera notamment le mode The Mercenaries, ainsi que de nombreux éléments cosmétiques et bonus issus des contenus additionnels.

La Gold Edition comprend notamment différentes tenues pour Leon et Ashley, des armes supplémentaires comme la Sentinel Nine et la Skull Shaker, la bande-son originale, la Treasure Map: Expansion ainsi que des bonus pour la mallette. La fiche Nintendo indique une taille estimée de 29 Go.

Rendez-vous donc sur Switch 2 le 16 octobre 2026 pour les versions numériques de Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 Gold Edition. Quant aux éditions physiques, elles sortiront le 29 janvier 2027.