Corée du Sud à l’IFA 2026 : « l’IA ne tue pas le design, elle l’accélère »

À l’IFA 2026 de Berlin, l’intelligence artificielle s’est glissée dans tous les produits, du frigo au robot compagnon. Il reconnaît les aliments, discute, anticipe les besoins avant qu’on les exprime. Résultat inattendu selon Yoon Joo Kang, présidente du Korea Institute of Design Promotion (KIDP).

Quand tout le monde a de l’IA, elle cesse d’être un argument de vente. Ce qui refait la différence, c’est le design. Une conviction qu’elle est venue défendre à la tête du pavillon Design Korea. Un espace de 170 m² qui regroupe 17 entreprises coréennes au cœur du salon.

Quand la technique se banalise, le design reprend la main

Pendant dix ans, la compétition tech s’est jouée sur des chiffres bruts : puissance, taille d’écran, nombre de fonctions. Pour Yoon Joo Kang, cette époque touche à sa fin. Dès qu’une fonctionnalité devient accessible à tous, le public ne s’intéresse plus à l’algorithme qui la fait tourner. Ce qui compte, c’est la façon dont l’objet s’intègre dans son quotidien.

Elle balaie au passage l’idée que l’IA menacerait les designers. Selon elle, l’IA joue plutôt un rôle d’accélérateur. Elle permet de finaliser plus vite une idée de design déjà pensée pour résoudre un vrai problème humain.

Ici, la Corée mise sur l’utile plutôt que le spectaculaire

Le pavillon Design Korea a préféré miser sur l’utilité plutôt que sur la surenchère technique. Parmi les objets exposés, le fauteuil roulant électrique pliable EFLOW attire les visiteurs pour un essai sur place. Même curiosité pour le robot humanoïde MEXION, un stand plus loin.

Côté audio, Emsonic présente BassIQ, une enceinte Bluetooth pensée pour tenir dans une poche sans sacrifier les basses.

Dans un registre plus industriel, l’exosquelette souple Step-Up Neo soulage le bas du dos lors de tâches physiques répétitives. Pas de batterie ni de moteur, juste une structure mécanique bien pensée.

Ces produits ont un point commun. Ils sont conçus par des studios de design coréens, les mêmes qui signent des produits phares de marques chinoises. Xiaomi ou Haier, exposées quelques stands plus loin, en sont deux exemples.

Design Korea s’exporte, sans encore avoir un visage

Confiée à AVING News, la déclaration la plus concrète concerne la suite. Design Korea, jusqu’ici un salon organisé en Corée, quittera le territoire national dès l’an prochain.

Le format exact reste à trancher : extension dans de grands salons, lieu dédié ou tournée dans plusieurs villes. La décision, elle, est déjà actée avec le ministère du Commerce coréen.

Yoon Joo Kang reconnaît toutefois un point faible. Le design coréen se vend déjà très bien à l’international.

Des constructeurs chinois paient même une prime pour afficher des designers coréens lors de leurs lancements. Mais sur le terrain, il reste éclaté entre plusieurs pavillons nationaux gérés par des ministères différents, sans image unifiée. Une Corée qui inspire sans qu’on identifie toujours d’où vient l’inspiration.