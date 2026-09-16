PlayStation Plus Extra & Premium accueille 10 nouveaux jeux dès ce 15 septembre. Les voici !

Les vacances continuent pour les abonnés PlayStation Plus ! Sony vient de dévoiler la nouvelle sélection du Catalogue des jeux, avec une dizaine de titres qui viennent enrichir les formules Extra et Premium. Au programme : du catch, de la survie, du roguelite, de l’action et même un étonnant simulateur de rencontres. Plusieurs classiques viennent également compléter l’offre Premium : découvrons-les sans plus tarder.

Voir aussi : Xbox Game Pass : trois jeux à ne pas manquer cette semaine

WWE 2K26 et RuneScape: Dragonwilds en tête d’affiche

Parmi les principales nouveautés, WWE 2K26 devrait attirer l’attention des amateurs de catch. Disponible sur PS5, le jeu propose plus de 400 Superstars et Légendes jouables, avec notamment The Rock, Triple H, John Cena et Rhea Ripley. Le Showcase met cette fois CM Punk à l’honneur et revisite certaines rivalités de sa carrière.

Autre arrivée notable : RuneScape: Dragonwilds, une aventure de survie en coopération située sur le continent oublié d’Ashenfall. Les joueurs devront récolter des ressources, construire, fabriquer et développer leurs compétences afin de se préparer à affronter la Reine Dragon.

Le catalogue accueille également Ball x Pit, un roguelite fantastique dans lequel les joueurs plongent dans les ruines de Ballbylon pour affronter des hordes de créatures à l’aide de projectiles imprégnés de magie. Enfin, Date Everything! propose une expérience beaucoup plus décalée. Grâce aux mystérieux Dateviators, les objets du quotidien prennent vie et peuvent devenir des amis, des ennemis ou même des prétendants.

De l’action, de l’infiltration et des donjons sur PlayStation Plus !

La sélection se poursuit avec Slitterhead, un jeu d’action horrifique se déroulant dans les rues de Kowlong. Ninja Gaiden: Ragebound, développé par l’équipe derrière Blasphemous, sera également dans le catalogue PlayStation Plus de ce mois.

Les abonnés retrouveront aussi Dungeons of Hinterberg, qui mélange exploration, énigmes, combats et activités dans les Alpes autrichiennes. Pour les fans de FPS, Sniper Elite: Resistance proposera une campagne pouvant être parcourue en coopération.

Attention toutefois au calendrier : si plusieurs jeux sont annoncés pour le 15 septembre, certains arriveront plus tard. Ball x Pit et Slitterhead sont notamment prévus le 22 septembre, tandis que Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg et Sniper Elite: Resistance sont annoncés pour le 29 septembre dans plusieurs régions.

Deux classiques pour les abonnés Premium

Les membres PlayStation Plus Premium auront également droit à deux jeux issus du catalogue classique. D’abord, Mega Man X Command Mission, RPG proposant plus de 50 missions, et Metro Redux, FPS post-apocalyptique mettant en scène Artyom dans un Moscou ravagé par une catastrophe nucléaire.

Sony rappelle enfin que les disponibilités peuvent varier selon les régions. Les joueurs devront donc consulter le PlayStation Store local pour connaître le calendrier exact.