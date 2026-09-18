Voici toutes les annonces de Capcom lors du Tokyo Game Show 2026 

Le Tokyo Game Show 2026 démarre fort chez Capcom. À l’occasion de son Spotlight d’hier, l’éditeur japonais a dévoilé plusieurs nouvelles informations sur ses prochains jeux et mises à jour. Et le programme s’annonce particulièrement chargé : Mega Man: Dual Override, Monster Hunter Wilds: Ascendance, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen et bien d’autres encore…

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Mega Man: Dual Override donne enfin la vedette à Proto Man

Capcom a commencé son émission avec un long aperçu de Mega Man: Dual Override. La principale nouveauté du jeu concerne Proto Man, qui sera le deuxième personnage jouable de cette nouvelle aventure.

Les deux protagonistes disposeront de styles sensiblement différents. Mega Man conserve une approche polyvalente, capable de combattre aussi bien à distance qu’au corps-à-corps. Quant à Proto Man, il privilégiera les affrontements rapprochés et pourra notamment s’appuyer sur son bouclier. Le studio a également présenté le Custom Chip System, qui permettra de personnaliser les capacités des personnages grâce à plus de 50 puces. Le système Override viendra compléter cette dimension stratégique.

Mega Man: Dual Override sortira le printemps 2027, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.

PRAGMATA accueille Mega Man

Capcom n’a pas seulement parlé du prochain jeu du Blue Bomber. L’éditeur a également annoncé un crossover avec PRAGMATA. Disponible gratuitement, le Mega Man Pack permet à Hugh et Diana d’arborer des tenues inspirées de Mega Man et Roll. De nouveaux gestes et éléments musicaux viennent compléter cette collaboration.

Le contenu est disponible depuis le 16 septembre, parallèlement à une première promotion temporaire sur PRAGMATA.

Monster Hunter Wilds: Ascendance fait revenir Teostra

C’est probablement l’une des annonces les plus attendues de la présentation. Teostra, le célèbre Dragon ancien de la franchise, fera son retour dans Monster Hunter Wilds: Ascendance. Capcom a dévoilé davantage de séquences de gameplay de cette extension, tout en présentant plusieurs nouveautés. Parmi elles figure le Boost Bracer, une nouvelle mécanique destinée à renforcer certaines possibilités liées aux armes.

L’éditeur a également annoncé plusieurs améliorations de confort. Le changement d’arme sera notamment plus rapide et les joueurs pourront modifier leur équipement depuis l’Item Box sans devoir systématiquement retourner dans la tente.

Bonne nouvelle pour les possesseurs du jeu de base : certaines de ces améliorations seront également intégrées à Monster Hunter Wilds, sans nécessiter l’achat de l’extension. Ascendance est attendu en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.

Capcom a ensuite apporté de nouvelles informations sur Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Cette extension transportera l’Arisen dans Norgan, une nouvelle région glaciale située au nord. Une mystérieuse femme au nom de Eir sera notamment au cœur de cette nouvelle aventure. Le contenu ajoutera également 12 donjons Lost Rites, ainsi que de nouvelles possibilités de personnalisation des personnages.

La date de sortie est désormais officielle : Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sortira le 9 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une version Nintendo Switch 2 réunissant le jeu et son extension est également prévue.

Resident Evil continue de s’étendre sur Switch 2

Enfin, Capcom a confirmé l’arrivée de plusieurs épisodes de Resident Evil sur Nintendo Switch 2. Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 Gold Edition seront donc disponibles sur la console le 16 octobre 2026. Ces versions rejoindront ainsi les autres épisodes de la franchise déjà proposés sur la machine. Capcom profite par ailleurs de cette période pour poursuivre les célébrations autour des 30 ans de Resident Evil, avec différentes activités et événements consacrés à la série.

Le Tokyo Game Show 2026 ne fait toutefois que commencer. Le Spotlight constituait juste une présentation en ligne distincte du reste du programme Capcom prévu pendant le salon. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant de toutes les annonces lors de l’événement, alors, restez connectés !

Vous pouvez voir l’intégralité de toutes les annonces dans la vidéo ci-dessous :