TUTO – iOS 27 est disponible : comment installer la mise à jour et booster les performances de votre iPhone ?

Apple a officiellement déployé la mise à jour iOS 27. Le constructeur américain accompagne cette sortie avec les versions iPadOS 27, macOS Tahoe 27, watchOS 27 et tvOS 27. Cette nouvelle mouture intègre plus de 250 améliorations à travers l’écosystème de la marque. Cependant, le public européen bénéficie d’un éventail de fonctionnalités plus restreint par rapport au reste du monde.

Les fonctionnalités majeures et les gains de vitesse d’iOS 27

Apple met en avant huit évolutions principales accessibles à l’ensemble des utilisateurs. La mise à jour offre des gains de fluidité spectaculaires sur les smartphones. L’ouverture des applications gagne jusqu’à 30% en rapidité. L’affichage des images accélère jusqu’à 70%. De plus, les transferts via AirDrop deviennent jusqu’à 80% plus rapides. Les anciens téléphones tirent le plus grand profit de ces optimisations.

Le design inauguré précédemment évolue vers une version perfectionnée. L’interface gagne un contraste renforcé et propose des icônes plus claires. Un réglage dédié permet d’ajuster précisément la transparence des éléments graphiques. Sur le plan de la photographie, les outils Extend et Reframe facilitent le recadrage des clichés. L’application Localiser intègre désormais le partage de position sur une durée personnalisée. Enfin, CarPlay prend en charge la lecture vidéo lorsque le véhicule reste stationné.

Pourquoi l’Europe n’a pas accès à la nouvelle version de Siri AI ?

L’attraction principale de cette version réside dans l’intégration de Siri AI. Cet assistant conversationnel comprend le contexte global, analyse le contenu affiché à l’écran et interagit directement avec les applications. Malheureusement, cette innovation majeure reste absente au sein de l’Union européenne.

Un désaccord réglementaire persistant entre la Commission européenne et la firme de Cupertino bloque le lancement de ces outils sur le continent. Pour en savoir plus sur ce déploiement, consultez l’article expliquant pourquoi iOS 27 et la nouvelle version de Siri AI arrivent officiellement le 14 septembre. Les utilisateurs anglophones hors d’Europe profitent quant à eux d’un accès quotidien soumis à des quotas.

La marche à suivre pour installer la mise à jour et la liste des iPhone compatibles

L’installation de la mise à jour demande quelques précautions préalables. Libérez de l’espace de stockage sur votre appareil. Effectuez une sauvegarde complète de vos données via iCloud ou sur votre ordinateur. Rendez-vous ensuite dans le menu Réglages, sélectionnez l’onglet Général, puis cliquez sur Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement. Prévoyez un temps d’attente supplémentaire lors des premières heures de disponibilité en raison de la forte affluence sur les serveurs.

Apple assure une compatibilité matérielle très étendue. Tous les modèles commercialisés depuis l’iPhone 11 supportent le nouveau système d’exploitation. L’iPhone SE de deuxième génération et ses successeurs reçoivent également la mise à jour. Cette stratégie garantit un suivi logiciel exceptionnel pour des appareils sortis il y a plusieurs années. Même sans l’intelligence artificielle, l’installation reste vivement recommandée pour bénéficier des correctifs de sécurité et du gain de rapidité.