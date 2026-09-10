iOS 27 et la nouvelle version de Siri AI arrivent officiellement le 14 septembre

Apple a confirmé le déploiement de la mise à jour iOS 27 pour le lundi 14 septembre. Cette annonce s’est déroulée lors de la conférence annuelle dédiée aux nouveaux iPhone. La firme de Cupertino lancera simultanément iPadOS 27, watchOS 27 et macOS 27 Golden Gate.

La transformation de Siri grâce à l’intelligence artificielle

Le système d’exploitation iOS 27 introduit la version finalisée de Siri AI. L’assistant vocal intègre désormais des algorithmes développés en partenariat avec Google et basés sur les modèles Gemini. Cette refonte permet à Siri de répondre à des requêtes complexes. L’assistant gère aussi sans difficulté des séquences de consignes multiples.

Par ailleurs, la marque à la pomme travaille sur d’autres fonctionnalités de pointe. En effet, Apple préparerait un outil inédit pour certifier l’authenticité des photos afin de renforcer la sécurité des contenus.

Les appareils compatibles avec la nouvelle assistant Siri AI

L’accès à la version optimisée de Siri reste réservé aux appareils récents. Pour les smartphones, le support logiciel débute à partir de l’iPhone 15 Pro. Seules les générations commercialisées depuis 2023 bénéficient ainsi de ces fonctionnalités avancées.

De plus, les iPhone 17 et les modèles plus récents exploitent un modèle IA embarqué plus performant. Cette puce offre une reconnaissance vocale nettement plus précise. Concernant la gamme iPadOS, l’assistance IA exige au minimum un processeur M1 ou la dernière version de l’iPad mini.

Des améliorations d’interface et d’écosystème

iOS 27 apporte plusieurs ajustements au style visuel Liquid Glass. La mise à jour intègre également des fonctionnalités inédites pour le contrôle parental et la sécurité des enfants. Apple garantit enfin une hausse globale des performances du système.

Sur ordinateurs, macOS 27 Golden Gate intègre directement Siri AI au cœur de l’outil Spotlight. L’interface Mac profite de barres d’outils uniformisées, de fenêtres retravaillées et de menus repensés.