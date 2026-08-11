iOS 27 : Apple préparerait un outil inédit pour certifier l’authenticité des photos

La firme de Cupertino continue d’enrichir le système d’exploitation de ses smartphones. Alors que les utilisateurs surveillent de près les nouveautés prévues pour cet automne, des découvertes récentes révèlent une fonctionnalité particulièrement prometteuse. Apple travaillerait sur un outil capable d’authentifier les clichés capturés par ses appareils.

Une découverte révélée au sein de la version bêta d’iOS 27

Les équipes spécialisées du média 9to5Mac ont scruté le code de la dernière version bêta d’iOS 27. Au fil de leurs analyses, elles ont repéré des indices clairs sur une nouvelle option nommée Apple Reference Image. Ce dispositif inédit vise à prouver la provenance réelle d’un cliché numérique.

Cette nouveauté montre la volonté d’Apple de faire évoluer en profondeur son écosystème logiciel. En effet, la future mise à jour réserve de nombreuses évolutions aux utilisateurs. Par exemple, Apple CarPlay s’ouvre enfin à la vidéo avec l’arrivée d’iOS 27. En parallèle, la marque concentre aussi ses efforts sur la sécurité et la traçabilité des visuels.

Le fonctionnement technique d’Apple Reference Image

Pour certifier une image, Apple s’appuie sur une infrastructure technique avancée. L’utilisateur devra d’abord activer un mode spécifique baptisé Reference mode dans l’application Appareil photo de son iPhone. Une fois cette option enclenchée, le système enregistrera des données précises lors de la prise de vue.

Le processus transmet ensuite certaines informations du capteur ainsi que des métadonnées vers la plateforme Private Cloud Compute. Ce traitement à distance vérifie minutieusement que la photo provient bien d’un capteur optique d’iPhone. De plus, cette méthode préserve la confidentialité des données grâce à l’architecture sécurisée du constructeur.

Un rempart contre la désinformation et les visuels générés par IA

La prolifération des contenus générés par l’intelligence artificielle pose aujourd’hui d’importants défis. Face à ce constat, les géants de la technologie cherchent des solutions concrètes pour distinguer le vrai du faux. Jusqu’à présent, la plupart des acteurs privilégiaient l’ajout de filigranes numériques sur les images synthétiques.

Google déploie notamment son programme SynthID pour marquer les créations artificielles. De son côté, Apple intègre des tatouages numériques similaires dans ses propres outils d’édition comme Image Playground. Cependant, Apple Reference Image adopte la démarche inverse. Plutôt que de marquer le contenu généré par IA, cet outil apporte la preuve formelle qu’une photo est authentique. Cette approche complémentaire renforce efficacement la confiance dans les images diffusées en ligne.

Une disponibilité finale qui reste à confirmer

La présence de cette option dans le code de développement ne garantit pas sa sortie immédiate. En effet, Apple teste fréquemment des fonctions expérimentales durant ses phases bêta. La firme peut donc décider de modifier, d’ajourner ou de supprimer cet outil selon les résultats observés.

Le lancement grand public d’iOS 27 aura lieu cet automne. Les utilisateurs découvriront alors si Apple maintient cette innovation pour la version définitive. En attendant, cette initiative confirme l’intérêt croissant des acteurs de la tech pour l’authentification de l’information visuelle.