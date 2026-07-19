Apple CarPlay s’ouvre enfin à la vidéo avec l’arrivée d’iOS 27

Attendre un proche ou patienter pendant la recharge de sa voiture électrique peut s’avérer fastidieux. Apple apporte une solution concrète à ce problème du quotidien. Lors de sa conférence WWDC 2026, la firme de Cupertino a discrètement annoncé une évolution majeure pour son système embarqué. Dès le déploiement d’iOS 27, les utilisateurs pourront rechercher et visionner des vidéos sur l’écran d’affichage de leur véhicule compatible. Cette nouveauté fait directement écho à l’intégration récente de la lecture vidéo haute définition par Google sur Android Auto.

Apple CarPlay : un fonctionnement pensé pour la sécurité routière

Apple place la sécurité au centre de cette mise à jour technologique. Ainsi, la diffusion de contenus visuels s’interrompra immédiatement dès que le véhicule détectera un mouvement. Le système CarPlay basculera de manière automatique vers un mode purement audio afin d’éviter toute distraction pour le conducteur. Les utilisateurs pourront uniquement profiter de l’image lorsque la voiture restera totalement stationnaire. Apple a partagé ces détails techniques avec les développeurs dans une présentation intitulée « Rev up your CarPlay app ». La marque espère ainsi encourager la création d’applications de streaming parfaitement adaptées à l’habitacle.

Une interface de navigation vidéo moderne et intuitive

L’expérience utilisateur s’annonce particulièrement fluide et soignée. Les applications de streaming compatibles afficheront un onglet dédié à la vidéo en haut à gauche de la console de bord. Ce bouton donnera accès à une grille complète de vignettes visuelles représentatives des programmes disponibles. Un mini-lecteur multimédia persistant prendra place en haut à droite pour offrir des commandes rapides.

De plus, les vignettes afficheront en temps réel la progression de la lecture, la durée restante, ainsi que des badges spécifiques pour signaler les nouveautés ou les flux en direct. Un simple clic sur une miniature ouvrira une fiche détaillée permettant de lancer le contenu ou de l’ajouter à une liste d’attente.

Les défis techniques et la compatibilité des constructeurs

Cette avancée majeure s’appuie sur la technologie AirPlay, déjà exploitée depuis la version précédente du système pour dupliquer l’écran d’un iPhone. Cependant, Apple accélère la cadence et déploie la deuxième bêta d’iOS 27 pour poser des bases encore plus solides. Malgré ces efforts logiciels, des barrières matérielles subsistent. La lecture vidéo native nécessite des spécifications exigeantes, comme le support du codec HEVC (H.265), au moins 4 Go de mémoire vive et une résolution minimale d’écran de 1080p. Actuellement, très peu de systèmes d’origine embarquent de telles caractéristiques. À ce jour, aucun constructeur automobile n’a encore officialisé l’intégration de cette fonctionnalité sur ses futurs modèles, contrastant avec l’annonce rapide de partenaires clés du côté d’Android Auto.