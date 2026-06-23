Apple accélère la cadence et déploie la deuxième bêta d’iOS 27

La firme de Cupertino poursuit activement le développement de sa prochaine mise à jour majeure prévue pour l’automne. Apple vient en effet de mettre à la disposition des développeurs la deuxième version bêta de ses futurs systèmes d’exploitation. Cette nouvelle mouture concrétise plusieurs annonces majeures de la WWDC 2026. Elle met particulièrement l’accent sur les améliorations de l’assistant Siri. Par ailleurs, ces innovations se déploient simultanément sur iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, illustrant la volonté d’Apple d’uniformiser l’expérience utilisateur à travers tout son écosystème. C’est d’ailleurs une habitude pour l’entreprise, puisque Apple garde des surprises en réserve avec trois nouveautés majeures afin d’enrichir constamment ses interfaces.

L’assistant virtuel Siri franchit une nouvelle étape dans iOS 27 bêta 2

Les premières analyses de cette mise à jour révèlent des ajustements notables pour l’intelligence artificielle maison. La fonction « Rédiger avec Siri » remplace désormais l’ancien outil d’aide à l’écriture sur les iPhone et les iPad. Dorénavant, une invitation textuelle bien visible surplombe le clavier virtuel avant la saisie d’un texte.

Cet encadré se transforme discrètement en une simple icône Siri dès que l’utilisateur commence à écrire de manière autonome. En outre, le système gagne globalement en réactivité. Les ingénieurs ont également intégré des mentions explicites concernant l’arrivée prochaine des prévisualisations pour la fonction Expressive Voice.

Le protocole de messagerie RCS gagne en fonctionnalités

Le service de messagerie d’Apple bénéficie lui aussi d’améliorations attendues pour fluidifier les conversations interplateformes. Les interactions textuelles entre les appareils de la marque et les smartphones concurrents continuent effectivement de se moderniser.

Concrètement, la deuxième version bêta d’iOS 27 introduit la prise en charge des réactions aux messages. De plus, les utilisateurs peuvent maintenant utiliser les réponses intégrées au sein du fil de discussion lors des échanges basés sur le protocole RCS.

Des ajustements pour l’écosystème global d’Apple

Les autres nouveautés concernent la correction de bugs et la connectivité des accessoires de la marque. La fonction de recopie de l’iPhone sur macOS Golden Gate affiche une meilleure stabilité en résolvant plusieurs dysfonctionnements signalés lors de la première bêta.

Enfin, Apple propose une mise à jour corrective qui autorise le chargement du nouveau micrologiciel pour le casque audio AirPods Max 2.