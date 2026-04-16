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Roblox renforce la protection des mineurs avec de nouvelles restrictions d’âge obligatoires

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 15 avril 2026
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Roblox nouvelles mesures securite

La plateforme de jeu mondiale Roblox amorce un tournant majeur dans sa politique de sécurité pour protéger ses plus jeunes utilisateurs. L’entreprise déploie actuellement un système de catégories de comptes strictement liées à l’âge, répondant ainsi aux critiques croissantes sur la sécurité des enfants en ligne. Cette mise à jour transforme radicalement la manière dont les mineurs interagissent avec les contenus et les autres membres de la communauté.

Roblox adopte un nouveau système de classification pour segmenter l’accès aux contenus

Roblox abandonne les anciennes étiquettes de contenu au profit d’une structure plus rigide et plus simple à comprendre pour les parents. Les comptes se divisent désormais en paliers spécifiques qui limitent automatiquement l’accès à certaines expériences selon l’âge renseigné par l’utilisateur.

Les enfants de moins de 9 ans font l’objet d’une attention particulière avec des restrictions accrues. Ils ne peuvent désormais accéder qu’à des expériences classées comme minimales ou légères, excluant tout contenu présentant des formes de violence même modérée ou de l’humour cru. Cette segmentation garantit que les jeunes joueurs évoluent exclusivement dans des environnements conçus pour leur maturité émotionnelle et cognitive.

Des restrictions strictes sur la communication et les interactions sociales

Au-delà de l’accès aux jeux, la firme californienne durcit les règles de communication directe. Les utilisateurs de moins de 13 ans ne peuvent plus envoyer de messages directs à d’autres joueurs en dehors des jeux, sauf s’ils bénéficient d’une autorisation parentale explicite. Cette mesure vise à limiter les risques de sollicitations inappropriées par des inconnus sur la plateforme.

Le contrôle parental gagne en puissance grâce à une nouvelle interface simplifiée. Les parents ont désormais la possibilité de surveiller l’activité de leurs enfants depuis leur propre appareil. Cela leur permettra de définir des limites de temps de jeu quotidiennes ou de bloquer certaines catégories d’expériences. Ce tableau de bord centralisé offre une visibilité totale sur les interactions sociales et les habitudes de consommation numérique des mineurs.

La transition vers un environnement numérique plus encadré

Les développeurs de jeux sur la plateforme doivent également s’adapter à ces nouvelles exigences. Chaque création doit désormais passer par un processus de certification plus rigoureux pour déterminer son éligibilité aux différents paliers d’âge. Ce changement oblige les créateurs à être plus transparents sur la nature de leurs contenus s’ils souhaitent conserver leur audience.

L’implémentation de ces comptes segmentés marque une étape décisive pour l’industrie du divertissement interactif. Roblox prouve qu’une plateforme massive peut évoluer vers un modèle plus protecteur sans sacrifier la créativité de sa communauté. Les familles disposent maintenant d’outils concrets pour transformer l’expérience de jeu en un loisir sécurisé et encadré.

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 15 avril 2026
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Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

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