EKLEER, l’écran portable coréen qui veut faire d’un smartphone un PC complet

Au pavillon Design Korea de l’IFA 2026, à Berlin, j’ai retrouvé EKLEER avec le média partenaire AVING News. Cette entreprise coréenne fabrique des écrans, mais pas n’importe lesquels. Son ambition, transformer un simple smartphone en poste de travail complet, sans PC.

Rencontre et interview menées en personne par Léo Thevenet avec le média partenaire AVING News, au pavillon Design Korea de l’IFA 2026 à Berlin.

Un pavillon, deux marchés très différents

EKLEER est avant tout une entreprise de displays, mais son offre se scinde selon les marchés visés. D’un côté, les pays émergents comme l’Afrique, où le smartphone est souvent le seul terminal informatique du foyer. De l’autre, les utilisateurs premium, notamment les possesseurs de MacBook et les professionnels de la création graphique.

Selon Matthew Chung, CEO d’EKLEER, la génération africaine passe directement au mobile sans étape PC. Mais le smartphone garde deux limites, un petit écran et l’absence de clavier confortable pour la productivité.

Le smartphone comme unique ordinateur

Le produit phare pour les marchés émergents transforme le smartphone en poste de travail sur grand écran, avec accès clavier. EKLEER vise un modèle B2B2C, en partenariat avec des opérateurs télécoms et des acteurs fintech locaux, pour réduire la fracture numérique.

Pour le segment premium, EKLEER a présenté un écran OLED portable 2.5K de 16 pouces, avec dalle Samsung. Il mesure 7,5 mm d’épaisseur pour un poids inférieur à 700 grammes. Des boutons OSD dédiés et un anneau lumineux orange en veille complètent l’appareil. Des brevets de design ont été déposés en Corée, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon et en Chine.

Deuxième année à l’IFA, nouveaux partenaires en vue

C’est la deuxième participation consécutive d’EKLEER à l’IFA. L’an dernier, l’entreprise avait noué des contacts avec des partenaires européens investis sur le marché africain, dont des ONG et des développeurs locaux. Cette année, elle affine avec eux la forme finale du produit et rencontre des distributeurs B2B basés en Allemagne pour présenter sa gamme d’écrans.

L’ambition, devenir la première marque en Afrique

Pour Matthew Chung, EKLEER ne veut pas être vu comme un simple fabricant de moniteurs. L’entreprise revendique la création d’une nouvelle catégorie, le « Smart Display », pensée pour réduire la fracture numérique. Sur les trois à cinq prochaines années, EKLEER vise la place de marque numéro un sur les marchés africains, en s’appuyant sur ses partenaires stratégiques locaux pour accélérer son déploiement.