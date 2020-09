HBO fait la promotion de sa nouvelle série “Lovecraft Country” via des événements en VR

HBO célèbre la sortie de sa série, Lovecraft Country, d’une manière unique avec une série de trois événements en VR que la chaîne décrit comme « du jamais-vu ». Lovecraft Country : Sanctum transportera donc les spectateurs dans un monde inspiré par la série. Un groupe de 100 “influenceurs” sera invité à vivre ces événements via un casque Oculus Quest, tandis que les fans pourront regarder et interagir en live sur YouTube.

Lovecraft Country : la ségrégation raciale des 50’s aux US sur fond de paranormal et d’horreur

Vous ne trouverez pas de série plus actuelle que Lovecraft Country. Produite par J.J. Abrams et Jordan Peele (Get Out, Us) et réalisée par Misha Green, vous serez face à une série d’horreurs à la fois surnaturelles et sociétales. L’intrigue commence comme un mystère : Atticus, ancien soldat noir de la guerre de Corée, rentre à Chicago pour chercher son père disparu, en compagnie de son oncle et de son ami d’enfance Letti.

Ils se lancent dans un road-trip qui les emmène au cœur de contrées peu recommandées pour les noirs américains, à travers les fameuses “sundown towns”, ces villes exclusivement blanches où des lois très sévères existaient contre les personnes de couleur noire. À partir de là, ils feront face, non seulement, à des créatures démoniaques, mais aussi à une société occulte ou encore à un manoir hanté… C’est en tout cas ce qui vous attend dans les trois premiers épisodes seulement, alors que la série transmet constamment en trame de fond l’histoire des noirs américains durant les années 50-60.

3 événements en VR pour faire la promotion de la série

Selon les dires d’HBO, ces 100 invités peuvent s’attendre à être immergés dans une pièce de théâtre, dans des escapes rooms, des installations d’art afro futuristes, des puzzles ou encore un concert live ! Des acteurs de la série, dont Jonathan Majors, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams, prêteront leur voix aux événements, tandis que Jurnee Smollett donnera une représentation poétique et théâtrale.

Au fur et à mesure que les invités munis d’un casque de VR vivront les événements, ils pourront parler et interagir entre eux grâce à la plateforme VRChat. Les personnes qui regardent le live YouTube pourront également interagir en temps réel, notamment en résolvant des énigmes et en déclenchant des sorts qui « auront un impact direct sur l’expérience ».

« Sanctum offre aux fans un moyen de se réunir virtuellement et en toute sécurité dans un nouveau lieu unique afin de vivre des performances incroyables qui explorent, d’une autre manière, les thèmes et les idées abordées dans la série« , a déclaré Dana Flax, vice-présidente du marketing des programmes de HBO, dans un communiqué. « Ces événements virtuels nous donnent également l’occasion spéciale de mettre en lumière le travail des artistes noirs pour célébrer la sortie de la série« .

HBO s’est associé à son partenaire créatif The Mill pour créer un « univers alternatif« , comme l’a décrit Rama Allen, directeur général de la création de The Mill. « Nous avons créé Sanctum tel un espace pour élargir les possibilités de ce que peut être l’avenir du théâtre, des jeux, des installations artistiques, des concerts et des événements en direct« , a-t-il déclaré.

« L’événement n°1 : le jardin d’Éden s’est déjà déroulé le 3 septembre dernier (rediffusion disponible). « Événement n°2 : Un rêve américain » est prévu pour le jeudi 24 septembre. « Événement #3 : La musique du cosmos » aura lieu le lundi 19 octobre. Vous retrouverez plus d’informations sur le site officiel lovecraftsanctum.com.