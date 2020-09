7 accessoires Chic pour réussir la rentrée 2020

La rentrée est un moment charnière. À peu de chose près, notre motivation décidera en partie de la réussite de notre année. Bien s’équiper est aussi une partie de la réussite. C’est pourquoi Le Café du Geek vous propose sa sélection d’accessoires chics afin d’aborder cette rentrée 2020 si particulière.

Coque Portefeuille iPhone Mujjo

Notre smartphone a depuis plusieurs années une place centrale dans notre vie. Jeux, musiques, applis, mails, messages, notre vie se trouve dans le creux de notre main. Et pour profiter encore un certain temps de notre smartphone, mieux vaut bien le protéger. C’est là que Mujjo entre en scène. La marque propose des coques en cuir véritable pour de nombreux smartphones, dont la gamme d’iPhone. Étui simple ou étui portefeuille, chacun pourra choisir la coque qui lui sied le plus. La coque portefeuille pour iPhone X/XS est disponible sur le site de Mujjio pour 49.90€.

Housse protection Macbook Mujjo

Autre produit Mujjo, la housse de protection pour MacBook Air et MacBook Pro 13′. Trouver une housse aussi bien qualitative qu’esthétique peut-être un compliqué. Ne cherchez plus, car Mujjo propose une housse en feutre doux avec une touche de cuir qui fait toute la différence. D’un très bel aspect, la housse dispose de plusieurs poches. De plus, si vous ne disposez pas de MacBook Air ou Pro 13′, il est possible d’y faire rentrer un autre PC de la même taille. La housse de protection est disponible sur le site de Mujjo à 69.90€

Masque Moshi OmniGuard

Le masque OmniGuard de Moshi est conçu pour protéger dans tous les environnements. Leurs filtres Nanohedron exclusifs protègent contre les bactéries, le pollen, la poussière, la fumée, les virus, la pollution et filtrent les particules de jusqu’à 75 nanomètres. Retirez le filtre avant de laver le masque. Si nécessaire, lavez-le à la main avec de l’eau ou un détergent doux. Laissez le masque sécher naturellement avant de le réutiliser. Comparés aux masques avec élastiques conventionnels, leurs masques sont conçus avec un tissu rembourré afin de soulager la tension à l’arrière des oreilles. Le masque OmniGuard est disponible sur le site de Moshi au prix de 44,95€.

Écouteurs Sennheiser True Wireless 2

Fort de son expérience et de son savoir, la marque allemande à sortie une nouvelle version de ses Sennheiser Momentum True Wireless sobrement appelé Momentum True Wireless 2. Disposant d’une réduction active du bruit et d’une autonomie de 7h, la nouvelle version des Momentum sait se faire discrète. Siri et Google Assistant peuvent être appelés d’un simple geste. Autres fonctionnalités, les écouteurs disposent d’une application afin de pouvoir les paramétrer selon votre bon vouloir.

Casquette NEW ERA CASUAL CLASSIC

Depuis 1920, New Era fabrique de façon artisanale les meilleurs casquettes et bonnets au monde. Aujourd’hui, avec des lignes de vêtements et d’accessoires, la marque est l’un des leaders du marché. Décontractée, la nouvelle coupe reproduit la sensation familière des casquettes que vous portez depuis des années. Faisant honneur à trois équipes de la Major League Baseball (MLB), la collection Casual Classic présente une broderie en relief sur la couronne de la casquette dans des tons pastel discrets, pour s’adapter à tous les looks. La collection Casual Classic est disponible sur www.neweracap.eu et auprès de certains commerçants.

Sac à dos Gravipack

Actuellement en campagne de financement KissKissBankBank, le sac à dos a pour but de révolutionner les sacs à dos. Pour ce faire son créateur, Mohammed Errafi, a inventé un système de bretelle en apesanteur afin de soulever nos épaules et notre dos. Cela à des conséquences directes sur notre santé en évitant des problèmes de dos. Un sac à dos idéal pour les écoliers qui ont pour habitude de porter des sacs à dos aussi lourds qu’eux. Le sac à dos Gravipack est disponible sur le site de KissKissBankBank à 89€ au lieu de 149€.

Clé USB PNY Color Edition

Avec l’arrivée du numérique à l’école, les étudiants voient leur façon d’apprendre et le partage de documents évoluer. Aujourd’hui la clé USB est plébiscitée par les enseignants et intègre les listes de fournitures scolaires. PNY propose ainsi 6 nouvelles clés USB colorées, idéales pour être parfaitement organisé : bleu pour les maths, jaune pour le français, rouge pour l’histoire… Adapté aux besoins des familles, les clés USB Color Edition sont vendues seules ou par lot de deux ou trois afin d’équiper toute la fratrie ! Leur capacité varie de 32 Go à 128 Go.

