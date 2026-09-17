Test – Kiwi Ears Stardust : cinq transducteurs pour trouver le juste équilibre

Le marché des écouteurs intra-auriculaires filaires est devenu particulièrement intéressant ces dernières années. Face aux écouteurs Bluetooth toujours plus perfectionnés, les IEM continuent de défendre une approche beaucoup plus traditionnelle de l’écoute, mais aussi souvent plus ambitieuse sur le plan sonore. Kiwi Ears fait partie des constructeurs qui se sont forgé une jolie réputation dans ce domaine, notamment grâce à des produits capables d’offrir beaucoup pour des tarifs encore raisonnables. Avec les Stardust, la marque revient avec une architecture hybride particulièrement séduisante sur le papier : un transducteur dynamique de 10 mm accompagné de quatre armatures équilibrées. Cinq transducteurs par écouteur pour un tarif officiel aux alentours de 80€. Voilà une proposition qui mérite clairement que l’on s’y intéresse.

Après plusieurs sessions d’écoute et différents styles musicaux, je retiens surtout une chose des Kiwi Ears Stardust : ils ne cherchent pas à impressionner artificiellement dès les premières secondes. Leur principale qualité réside plutôt dans leur équilibre. Une philosophie qui les rend particulièrement polyvalents, mais qui pourra aussi laisser sur leur faim ceux qui recherchent avant tout des basses massives ou des aigus extrêmement démonstratifs.

Un design plutôt réussi

Dès la première prise en main, les Stardust donnent une bonne impression. Kiwi Ears utilise une coque légère en résine associée à une façade intégrant un cadre en alliage d’aluminium anodisé. Le motif de la face externe évoque évidemment la poussière d’étoiles à laquelle leur nom fait référence. La marque précise par ailleurs que chaque paire est assemblée, mesurée et appairée individuellement.

Visuellement, je trouve le résultat vraiment réussi. Les Stardust possèdent une identité suffisamment marquée pour sortir du lot sans tomber dans l’exubérance de certains IEM. La fabrication inspire confiance et l’ensemble paraît nettement plus haut de gamme que son tarif pourrait le laisser penser.

Le confort est également très bon. Leur coque vient naturellement se positionner dans le pavillon de l’oreille et leur poids réduit permet rapidement de les oublier. Comme toujours avec des écouteurs intra-auriculaires, le choix des embouts reste essentiel. Une bonne étanchéité améliore évidemment l’isolation, mais transforme également la restitution des basses fréquences. Quelques minutes d’essais peuvent donc faire une grosse différence.

Même après de longues sessions musicales, je n’ai pas ressenti de gêne particulière. C’est important avec ce type de produit, d’autant plus que Kiwi Ears ne destine pas uniquement les Stardust aux audiophiles : la marque évoque également les musiciens, les professionnels de l’audio et les joueurs.

Une architecture hybride 1DD + 4BA

C’est évidemment à l’intérieur que les Stardust deviennent particulièrement intéressants. Chaque écouteur embarque cinq transducteurs. On trouve tout d’abord un driver dynamique de 10 mm utilisant une membrane composite PU+LCP. Celui-ci s’occupe principalement des basses et du bas du spectre. Quatre transducteurs Balanced Armature viennent ensuite prendre en charge les fréquences supérieures.

Pour faire simple, le principe consiste à exploiter les qualités de plusieurs technologies. Un transducteur dynamique est généralement très efficace pour donner du corps et de l’impact aux graves. Les armatures équilibrées peuvent de leur côté travailler sur des plages de fréquences plus ciblées avec beaucoup de précision. Le véritable défi consiste alors à faire travailler tout ce petit monde ensemble sans donner l’impression que certaines parties du spectre sont détachées des autres.

Sur ce point, Kiwi Ears réalise un excellent travail. Je n’ai jamais réellement eu l’impression d’écouter plusieurs technologies assemblées dans une même coque. La transition entre les différentes fréquences reste naturelle et homogène.

La fiche technique annonce une impédance de seulement 13 ohms, une sensibilité de 107 ± 3 dB et une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 40 kHz. Les Stardust sont donc faciles à alimenter et ne nécessitent absolument pas un énorme amplificateur casque pour fonctionner correctement. Un petit DAC USB-C de qualité suffit largement pour en profiter dans de très bonnes conditions.

Une signature chaude, mais surtout très équilibrée

Kiwi Ears présente les Stardust comme des écouteurs adoptant une signature « warm-neutral », autrement dit un rendu globalement neutre auquel vient s’ajouter une légère chaleur. Après plusieurs heures d’écoute, c’est effectivement la définition qui me semble la plus pertinente.

Les basses sont présentes, mais jamais envahissantes. Kiwi Ears annonce notamment une accentuation du sous-grave autour de 8 dB afin de donner davantage d’impact aux fréquences les plus basses. Dans les faits, les Stardust savent descendre bas et offrir une belle assise sans transformer chaque morceau en démonstration de basses.

J’apprécie particulièrement leur contrôle. Une grosse ligne de basse possède suffisamment de matière pour être agréable, tandis qu’une grosse caisse conserve un impact franc. En revanche, les Stardust ne sont clairement pas destinés aux amateurs de basses extrêmement massives. Ils privilégient la propreté à la quantité.

C’est justement ce qui permet aux médiums de respirer.

Des voix particulièrement agréables

Les médiums constituent selon moi l’une des principales qualités des Stardust. Les voix ressortent avec beaucoup de naturel et occupent une position légèrement mise en avant dans la scène sonore sans devenir agressives. Les voix masculines disposent d’une belle matière, tandis que les voix féminines profitent d’une excellente lisibilité.

Les instruments acoustiques sont également très convaincants. Une guitare conserve la texture de ses cordes, un piano possède suffisamment de corps et les petites nuances restent perceptibles lorsque l’enregistrement est de bonne qualité.

Cette restitution fonctionne particulièrement bien avec le rock, le jazz, les bandes originales ou les morceaux faisant la part belle aux voix. Mais cette relative neutralité permet surtout aux Stardust de s’adapter facilement à quasiment tous les genres.

Je peux passer d’un morceau électronique très chargé à quelque chose de beaucoup plus acoustique sans avoir l’impression que les écouteurs deviennent soudainement inadaptés. C’est probablement leur plus grande force.

Des aigus détaillés sans devenir fatigants

Les quatre armatures équilibrées travaillent notamment sur le haut du spectre. Kiwi Ears a visiblement préféré conserver une approche raisonnable plutôt que de pousser artificiellement les aigus pour donner une impression immédiate de définition.

C’est une bonne décision.

Les Stardust délivrent suffisamment de détails pour mettre en évidence les petites informations d’un morceau, mais évitent généralement les sifflantes trop agressives. Les cymbales disposent d’une attaque précise et les petites réverbérations sont facilement perceptibles sans devenir fatigantes après quelques dizaines de minutes.

Cette douceur relative possède cependant une contrepartie. Les amateurs d’une restitution extrêmement brillante pourraient trouver les Stardust un peu sages. Ils ne cherchent jamais à provoquer cet effet spectaculaire où chaque micro-détail semble projeté vers l’auditeur.

Personnellement, je préfère largement cette approche sur des écouteurs destinés à être portés plusieurs heures.

Une scène sonore convaincante

La spatialisation est également une bonne surprise. Les Stardust ne créent évidemment pas la sensation d’espace d’un casque ouvert, mais la scène sonore dépasse suffisamment la tête pour éviter une restitution trop enfermée.

Le placement des instruments est précis et il reste relativement facile d’identifier leur position dans un morceau complexe. La séparation fonctionne également bien lorsque plusieurs instruments jouent simultanément. Le rendu conserve de la lisibilité sans devenir artificiellement chirurgical.

Ce comportement est également intéressant pour le jeu vidéo. Les déplacements, tirs ou différents éléments sonores sont faciles à localiser. Sur un jeu narratif ou un titre à l’ambiance sonore particulièrement travaillée, l’équilibre entre dialogues, musique et effets fonctionne très bien. Kiwi Ears met d’ailleurs explicitement en avant les joueurs parmi les publics visés par les Stardust.

Je ne les considérerais pas pour autant comme des écouteurs exclusivement orientés gaming. Leur force reste justement leur capacité à passer d’un usage à l’autre.

Un câble détachable, et c’est une excellente chose

Autre bon point : le câble est détachable et utilise une connexion 2-pin. C’est toujours quelque chose que j’apprécie sur des écouteurs filaires, car le câble reste l’une des pièces les plus susceptibles de s’abîmer avec le temps. Il devient alors possible de le remplacer sans changer les écouteurs.

Kiwi Ears utilise ici un câble léger en cuivre sans oxygène de type Litz avec placage argent, construit autour de deux conducteurs. Sa longueur est annoncée à 1,2 mètre. Il reste suffisamment souple pour un usage quotidien et ne donne pas l’impression de tirer sur les écouteurs lorsque l’on bouge.

Plusieurs configurations sont proposées. Il est possible d’opter pour une terminaison jack 3,5 mm sans microphone, une version 3,5 mm avec microphone ou directement une version USB Type-C avec microphone. Cette dernière est particulièrement intéressante avec les smartphones modernes qui ont quasiment tous abandonné la prise casque.

Faciles à alimenter

Avec leurs 13 ohms d’impédance, les Stardust ne sont pas difficiles à alimenter. Pas besoin de sortir une installation audiophile complexe pour commencer à profiter de leurs qualités.

Évidemment, une bonne source permet d’en tirer davantage. Avec un DAC correct, on gagne notamment en précision, en dynamique et parfois légèrement en ouverture. Mais la différence n’est pas suffisamment importante pour rendre l’achat d’un DAC coûteux indispensable.

C’est également un avantage face à certains IEM plus exigeants. Les Stardust peuvent très bien servir à la maison puis être emportés avec un smartphone et un petit adaptateur USB-C sans complètement changer de personnalité.

Des écouteurs qui privilégient l’équilibre au spectacle

Ce que j’apprécie finalement le plus avec les Kiwi Ears Stardust est leur cohérence. Aucun registre ne semble chercher à prendre systématiquement le dessus.

Les graves possèdent suffisamment d’impact. Les médiums sont riches et naturels. Les voix sont très agréables. Les aigus apportent du détail sans devenir agressifs. La scène sonore offre une belle séparation.

Cette homogénéité peut paradoxalement devenir leur principal défaut auprès de certains utilisateurs.

Si vous cherchez des IEM extrêmement démonstratifs, avec des graves capables de faire vibrer le crâne ou des aigus ultra-brillants, les Stardust risquent de paraître un peu sages. Un retour d’utilisateur récent décrit d’ailleurs une tonalité très équilibrée, avec des basses contrôlées, des voix légèrement mises en avant et des aigus plutôt doux, tout en soulignant des performances techniques davantage raisonnables que spectaculaires.

Mais pour moi, ce comportement constitue justement une grande partie de leur intérêt. Je peux les utiliser pendant plusieurs heures sans ressentir cette fatigue auditive que peuvent provoquer certains IEM cherchant constamment à impressionner.

Un rapport qualité-prix très solide

Le tarif constitue enfin un argument particulièrement important. Au moment de ce test, Kiwi Ears affiche les Stardust à partir de 84€ sur Amazon ou sur le site officiel, avec de petites variations suivant le câble sélectionné.

À ce niveau de prix, proposer une architecture composée d’un driver dynamique et de quatre armatures équilibrées est déjà intéressant. Mais la multiplication des transducteurs ne veut pas dire grand-chose si l’accordage ne suit pas. C’est justement sur ce dernier point que les Stardust convainquent.

Kiwi Ears aurait facilement pu chercher une signature beaucoup plus spectaculaire afin de créer un effet « wow » immédiat. La marque préfère une restitution relativement mature, naturelle et polyvalente.

Le résultat fonctionne.

Conclusion

Les Kiwi Ears Stardust sont une excellente démonstration de ce que le marché actuel des IEM est capable de proposer pour moins de 100 euros. Leur architecture hybride 1DD + 4BA pourrait laisser penser que Kiwi Ears cherche avant tout à impressionner avec une fiche technique chargée. Pourtant, c’est presque exactement l’inverse une fois les écouteurs dans les oreilles.

Les Stardust privilégient l’équilibre.

J’ai particulièrement apprécié leurs médiums naturels, leurs voix bien mises en valeur et leurs basses suffisamment profondes sans jamais venir étouffer le reste du spectre. Les aigus restent détaillés mais relativement doux, ce qui permet de prolonger les écoutes sans fatigue excessive. La scène sonore et la séparation des instruments sont également convaincantes compte tenu du tarif.

Tout n’est évidemment pas parfait. Les amateurs de basses très puissantes risquent de rester sur leur faim et ceux qui aiment les signatures extrêmement analytiques pourront souhaiter davantage d’éclat dans le haut du spectre. Mais pour une écoute quotidienne, les Stardust trouvent selon moi un compromis particulièrement réussi.

Ajoutons à cela une construction soignée, un bon confort, un câble détachable et plusieurs options de connectique, dont une version USB-C avec microphone. On obtient finalement des IEM faciles à recommander à quelqu’un souhaitant découvrir une architecture hybride sérieuse sans entrer immédiatement dans des tarifs à plusieurs centaines d’euros.

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