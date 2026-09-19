IFA 2026 : Tineco dévoile sa vision du nettoyage intelligent de demain

Chaque rentrée, l’IFA de Berlin sert de vitrine aux ambitions des marques d’électroménager pour l’année à venir. Pour l’édition 2026, Tineco y présente sa feuille de route sous un slogan qui résume tout : « The Future Cleans Itself », littéralement « le futur se nettoie tout seul ». Derrière la formule, une idée simple : automatiser le nettoyage du sol avant, pendant et après chaque session, pour que l’utilisateur n’ait quasiment plus rien à faire.

Un fil rouge plutôt qu’un simple coup marketing

L’IFA 2026 se tient du 4 au 8 septembre à Berlin, sur le stand Hall 9, H9-113. Tineco y expose quatre appareils autour de cette même philosophie d’automatisation, trois en première mondiale : le laveur vapeur FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam, la station d’aspiration PURE ONE STATION 7 ZeroTouch et le laveur FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam (déjà dévoilé plus tôt cet été). S’y ajoute la station FLOOR ONE STATION S9 Scientist Pro, lancée aux États-Unis en août et présentée ici pour la première fois au public européen.

Le S11 Artist Fusion Steam, vitrine technique de la marque

Le modèle qui porte cette vision, c’est le FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam. Il combine vapeur chaude à 230°C (technologie HyperSteam) et lavage à l’eau chauffée (HeatBoost Mopping), projetés simultanément selon Tineco, une première pour la marque. La technologie ReverseScrub vient renforcer le décollage des taches incrustées. Côté performance, l’appareil annonce une aspiration à 35 000 Pa et une autonomie allant jusqu’à 110 minutes. Un double système d’auto-nettoyage, FlashDry et SilentDry, complète l’ensemble pour l’entretien de la brosse entre deux sessions.

L’appareil a déjà glané plusieurs distinctions sur place, dont le Gadgety Award Best of Showstopper IFA 2026 et une sélection MAXIM Best of IFA 2026. Des récompenses remises par des médias et organismes du salon, à prendre pour ce qu’elles sont : un bon indicateur de buzz, pas un test indépendant.

Des stations pensées pour disparaître du quotidien

Le reste de la gamme mise sur l’automatisation en amont et en aval du nettoyage plutôt que sur l’appareil lui-même. La PURE ONE STATION 7 ZeroTouch scelle et remplace automatiquement le sac à poussière de l’aspirateur-balai qui s’y connecte, avec une puissance annoncée de 350AW. La FLOOR ONE STATION S9 Scientist Pro, elle, s’occupe du laveur de sol une fois la session terminée : remplissage en eau chaude, dosage de solution, et un jet haute pression baptisé HydroBurst pour décoller les taches tenaces à la base. Son capteur iLoop ajuste la puissance et le débit d’eau selon le sol détecté, et un mode SilentDry limite le bruit du séchage à 45 dB(A).

Une vision séduisante, mais encore floue sur les détails qui comptent

Sur le papier, l’idée d’un nettoyage qui s’occupe de lui-même avant, pendant et après le passage de l’appareil a de quoi convaincre, surtout pour qui a déjà pesté contre une brosse à démêler à la main. Cependant, Tineco n’est pas seul sur ce terrain : Dreame et Roborock avancent également les mêmes arguments d’automatisation totale, avec leurs propres stations et leurs propres jets haute pression. En définitive, la vraie différence se jouera à l’usage, et non sur une slide de conférence.

Autre point à surveiller : à ce stade, aucun prix ni date de disponibilité européenne n’a été communiqué pour le S11, la ZeroTouch ou la Scientist Pro. Difficile, donc, de juger si cette vision se traduira par des appareils accessibles ou par une nouvelle gamme premium réservée à un budget confortable.