Tineco PURE ONE Station Pet : Le ménage autrement !

Tineco, leader dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, donne un nouveau souffle à sa Campagne trade up. Cette annonce ouvre les portes à une nouvelle ère de nettoyage, grâce à l’introduction du revendiqué et performant PURE ONE Station Pet.

Offre exceptionnelle pour les fidèles de Tineco

Du 12 mars au 12 avril, les utilisateurs de la marque pourront bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 200€ sur l’achat du tout nouveau produit : le PURE ONE Station pet. Pour ce faire, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre sur le site de Tineco pour remplir le formulaire adéquat. Après vérification de vos informations, un code de réduction vous sera envoyé. Il vous permettra de profiter de cette offre directement sur la boutique en ligne de la marque.

PURE ONE Station Pet : la révolution du nettoyage

Le PURE ONE Station Pet va au-delà d’être juste un aspirateur ; c’est un bouleversement dans le domaine du nettoyage. Spécifiquement conçu pour venir à bout des poils d’animaux, il est constitué d’un kit spécialisé comprenant une brosse Pet et un tuyau d’extension. En outre, il ne se contente pas seulement de nettoyer, il révolutionne la tâche.

Des caractéristiques adaptées aux défis du quotidien

Il offre en outre, une panoplie de caractéristiques intéressantes faite pour simplifier votre vie quotidienne. L’OmniHub Station optimise les performances de l’aspirateur, le système autonettoyant Full-Path vous libère des contraintes ménagères pendant deux mois, tandis que la technologie Pouch Cell assure performance, durabilité et sécurité à ses utilisateurs.

Ne tardez plus et saisissez votre chance de rejoindre la révolution Tineco! Nous sommes impatients de lire vos retours d’expérience avec le PURE ONE Station Pet. N’hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire ou sur nos réseaux sociaux.