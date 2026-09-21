Startups en Île-de-France : la CCI ouvre son calendrier d’accompagnement pour la rentrée

La rentrée 2026 marque le retour du calendrier d’accompagnement destiné aux jeunes entreprises et aux porteurs de projets souhaitant accélérer leur développement. À cette occasion, la CCI Paris Île-de-France met en avant plusieurs rendez-vous et dispositifs pensés pour répondre aux différentes étapes de la vie d’une startup.

Parmi les initiatives annoncées figurent notamment deux programmes complémentaires, Growth Startups et Neo Startups, qui proposent chacun un accompagnement adapté aux besoins des jeunes entreprises. À cela s’ajoute un webinaire gratuit ouvert à tous les porteurs de projet, permettant de découvrir les dispositifs disponibles et d’obtenir davantage d’informations avant de se lancer.

L’organisme cible en priorité les startups créées depuis moins de trois ans, une période particulièrement importante pour structurer son activité, préciser son modèle économique et préparer les prochaines étapes de croissance. Pour les entrepreneurs franciliens, cette rentrée constitue donc une nouvelle occasion de bénéficier de l’écosystème d’accompagnement proposé par la CCI. Ils peuvent ainsi identifier les solutions les plus adaptées à leur projet.

Un premier pas sans engagement, le 6 octobre

Le 6 octobre 2026, de 12h15 à 13h00, la CCI Paris Île-de-France organise un webinaire intitulé « Startup en IDF : accélérez votre croissance grâce au réseau de la CCI Paris Île-de-France ». Ce rendez-vous s’adresse aux entrepreneurs et porteurs de projets. Il leur permet de mieux comprendre les solutions d’accompagnement proposées par la CCI. Ils pourront également découvrir comment son réseau peut contribuer au développement de leur jeune entreprise.

La session sera animée par Maël Fleuret, conseiller startups, et Maxence Thiroun, chargé de projet innovation. Pendant 45 minutes, les participants pourront ainsi se familiariser avec les dispositifs disponibles, les possibilités de mise en relation et les ressources mobilisables pour soutenir leur activité.

Ce webinaire constitue également une première porte d’entrée pour les entrepreneurs qui ne savent pas encore vers quel dispositif se tourner. Il permet de découvrir l’offre de la CCI, mais aussi d’obtenir une vision plus concrète des opportunités accessibles aux startups franciliennes. La participation étant annoncée comme gratuite, le rendez-vous peut constituer une première étape avant d’envisager un accompagnement plus personnalisé.

Selon le programme annoncé, la rencontre couvre les bons réflexes au démarrage et les critères d’accès aux dispositifs d’accompagnement. Des témoignages d’entrepreneurs sont aussi prévus. Une session de questions-réponses en direct clôture l’événement. L’inscription est gratuite, via la plateforme Webikeo.

Growth Startups, douze mois pour préparer une levée de fonds

Pour les startups déjà engagées dans une phase de croissance, la CCI propose Growth Startups, un programme collectif conçu pour accompagner les entreprises qui cherchent à franchir un nouveau cap. Sur une durée de 12 mois, le dispositif mise sur un accompagnement régulier et combine plusieurs formats afin de répondre aux problématiques concrètes rencontrées par les jeunes entreprises.

Le programme associe notamment du coaching individuel, des ateliers thématiques et des temps d’échange avec un réseau de mentors et de business angels. Cette combinaison permet aux participants de travailler à la fois sur leurs enjeux opérationnels et sur leur stratégie de développement, tout en profitant de l’expérience d’autres entrepreneurs et professionnels.

Au-delà des conseils, Growth Startups met donc l’accent sur les rencontres et les opportunités de réseau. Pour une startup en pleine croissance, ces échanges peuvent affiner le projet. Ils permettent aussi d’identifier de nouvelles pistes de développement. Enfin, ils aident à mieux préparer les prochaines étapes de l’activité.

Selon l’organisme, l’objectif est de préparer les entreprises à une levée de fonds. Le programme aide aussi à structurer un développement à l’international. Les participants accèdent en outre à des salons professionnels comme VivaTech, Go Entrepreneurs ou Techinnov.

Neo Startups, la version courte pour structurer un lancement

Les startups plus jeunes peuvent viser Neo Startups, une formule sur 6 mois. Le programme mêle entretiens individuels, ateliers collectifs et networking entre porteurs de projet.

Selon la CCI, l’idée est de profiter de l’expérience des autres entrepreneurs du groupe. Cela permettrait d’éviter les erreurs classiques du démarrage. Chaque participant est suivi par un expert innovation référent, avec des points d’étape réguliers.

Illustration : CCI Paris Île-de-France

Les deux programmes visent les startups innovantes, sans condition de secteur précisée par l’organisme. À ce titre, ils s’adressent à différents profils de jeunes entreprises. Ils permettent de structurer leur développement et de bénéficier de conseils. Ils peuvent également accompagner les startups dans leurs prochaines étapes. Pour connaître les modalités précises, les critères d’éligibilité et les prochaines échéances, les entrepreneurs intéressés peuvent contacter directement la CCI Paris Île-de-France. Cette prise de contact permet ainsi d’obtenir des informations complémentaires et de vérifier l’adéquation du projet avec les dispositifs proposés.

Ce qu’il faut retenir

Entre le webinaire du 6 octobre, Growth Startups et Neo Startups, la CCI Paris Île-de-France propose plusieurs portes d’entrée selon la maturité du projet. Ces dispositifs restent gratuits ou pris en charge par l’organisme consulaire, sans lien avec un produit à acheter.