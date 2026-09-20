Leica Camera Group : la série de records s’arrête, mais l’exercice 2025/26 reste solide

Leica Camera Group vient de publier ses résultats pour l’exercice 2025/26. Après quatre années de records consécutifs, le fabricant allemand voit son chiffre d’affaires reculer légèrement, dans un contexte de marché particulièrement tendu. De quoi nuancer, sans l’effacer, une success story qui dure depuis plusieurs années.

573 millions d’euros, la fin d’une série de records

Sur l’exercice courant d’avril 2025 à mars 2026, Leica Camera Group affiche un chiffre d’affaires de 573 millions d’euros, en repli de 3,8 % par rapport aux 596 millions de l’an dernier, qui constituaient alors un record absolu pour la marque. La série de quatre exercices consécutifs de croissance s’arrête donc là, sans pour autant virer à l’alerte rouge.

Le groupe attribue ce repli à un environnement particulièrement défavorable plutôt qu’à un problème de fond : incertitude géopolitique, taux de change défavorables et réglementations douanières de plus en plus strictes sur ses marchés internationaux. Des facteurs largement partagés par l’ensemble de l’industrie du haut de gamme cette année, et que Leica présente comme conjoncturels plutôt que structurels.

Le Mobile et la diversification tirent le groupe vers le haut

Sans surprise, la division Photo reste le premier moteur de revenu du groupe, portée par un catalogue qui multiplie les nouveautés cette année. Mais c’est la division Mobile qui affiche la croissance la plus marquée, portée notamment par son partenariat avec Xiaomi et par l’application Leica LUX, qui embarque le traitement d’image de la marque sur des smartphones tiers. Les Sports Optics (jumelles, longues-vues) tiennent la distance avec une demande stable.

Le reste du catalogue, plus périphérique, contribue lui aussi positivement : montres, accessoires, vidéoprojecteurs home cinéma (gamme Smart Projection) et verres de lunettes Eyecare progressent tous. Côté canaux de vente, l’Allemagne tire particulièrement bien son épingle du jeu sur le marché domestique, et l’e-commerce pèse désormais pour environ 5 % de la croissance annuelle du groupe.

Une année riche en nouveautés, sur fond de centenaire

Ce repli comptable coïncide avec un exercice particulièrement chargé côté produits. Le Leica M EV1, arrivé en octobre 2025, est le premier boîtier de la gamme M à intégrer un viseur électronique, une première dans une lignée réputée pour son attachement au viseur optique. En janvier 2026 a suivi le Noctilux-M 35 f/1.2, un objectif compact fabriqué grâce à un moulage de précision du verre pour certains de ses éléments. Le SL3 Reporter, version renforcée du boîtier système de la marque, et le Q3 Monochrom, taillé spécifiquement pour le noir et blanc, ont complété la gamme sur la période.

Cette actualité produit s’inscrit aussi dans un contexte symbolique fort pour la marque : Leica célèbre cette année le centenaire de la Leica I, son tout premier appareil, à coups d’éditions limitées et d’objets collector, en plus des 50 ans de ses Galeries Leica, fêtés en février 2026.

Le siège de Leica Camera Group à Wetzlar (crédit : Leica Camera AG)

Ce qu’il faut retenir

Un chiffre d’affaires en léger recul, donc, mais un groupe qui affiche une diversification de plus en plus assumée au-delà du seul boîtier photo. Le PDG Andreas Voll résume la philosophie maison :

Leica incarne la précision, l’artisanat, le design et la culture photographique comme peu d’autres entreprises. Andreas Voll, PDG de Leica Camera AG

De quoi aborder son deuxième siècle d’existence avec un catalogue élargi, entre appareils photo, optique sportive, mobile et produits lifestyle.