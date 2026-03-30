Meta Ray-Ban : Les prochaines lunettes IA arrivent avec une révolution pour les verres de vue

Le marché des wearables s’apprête à franchir une étape décisive. Selon les dernières révélations de Bloomberg et d’autres sources industrielles, Meta s’apprête à lancer deux nouveaux modèles de ses célèbres lunettes connectées Ray-Ban Meta.

Leur particularité ? Une conception pensée nativement pour les verres correcteurs. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce tournant stratégique pour Mark Zuckerberg.

Alors que les modèles actuels privilégient souvent le style « solaire », Meta semble vouloir s’attaquer au cœur du marché de l’optique. Deux nouveaux modèles ont été identifiés dans les registres de la FCC (Federal Communications Commission) :

Scriber : Un modèle aux lignes plus arrondies, idéal pour les visages anguleux. Blazer : Une monture plus rectangulaire et classique.

Contrairement à la génération précédente où l’option « vue » semblait être un ajout secondaire, ces modèles auraient été conçus dès le départ autour de la prescription. L’objectif est clair : transformer un accessoire de mode technologique en un outil médical indispensable au quotidien.

Pourquoi ce changement de stratégie est crucial pour l’adoption de l’IA ?

Meta ne cherche pas seulement à vendre du matériel. En effet, la firme veut que son IA multimodale soit partout. En ciblant les milliards de personnes qui portent déjà des lunettes de vue 16 heures par jour, Meta lève le principal frein à l’usage : l’aspect « gadget » occasionnel.

Une distribution simplifiée via les opticiens

L’une des annonces majeures concerne le parcours d’achat. Meta prévoit d’intégrer ces modèles directement dans les réseaux d’opticiens traditionnels.

Le bénéfice utilisateur : Vous passez votre examen de vue, vous choisissez votre monture Meta. Puis, vous repartez avec un produit complet, ajusté et remboursé (selon les mutuelles).

Faut-il s’attendre à un écran intégré ?

Bien que ces lunettes soient imminentes, il est important de noter qu’il ne s’agit pas encore de la « Vraie Réalité Augmentée » (AR) avec affichage holographique.

Ce qu’elles auront : Caméra ultra-haute définition, haut-parleurs directionnels, et surtout l’ IA Meta capable d’analyser ce que vous voyez.

Caméra ultra-haute définition, haut-parleurs directionnels, et surtout l’ capable d’analyser ce que vous voyez. Ce qu’elles n’auront pas : Pas d’écran dans les verres pour le moment. Cette technologie est réservée aux futurs prototypes (comme le projet Orion).

Avec le passage récent devant les autorités de régulation (FCC), tout indique une annonce extrêmement proche. Certains analystes parient sur une présentation dès la fin du mois de mars 2026 ou début avril.

L’avis de la rédaction

En misant sur le confort et la correction visuelle plutôt que sur la surenchère technologique, Meta pourrait bien réussir là où beaucoup ont échoué. Plus précisément, faire entrer l’IA directement dans notre regard, sans que cela paraisse intrusif.

Fiche Technique Prévisionnelle (Résumé)

Caractéristique Détails attendus Modèles Scriber (Rond) / Blazer (Rectangulaire) Fonctionnalités IA Multimodale, Audio, Photo/Vidéo Optique Optimisé pour verres correcteurs / Lumière bleue Connectivité Bluetooth / Wi-Fi Disponibilité Printemps 2026

À lire aussi sur notre blog :