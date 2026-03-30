Test – Dreame AP10 : le purificateur d’air qui occupe les animaux

Il était environ 18h quand j’ai mis le Dreame AP10 sous tension pour la première fois dans mon salon. Le chien, a tourné autour pendant une bonne minute, a reniflé méthodiquement la base de la machine. Tout cela pendant vingt minutes. Pendant trois semaines de test, le toutou a donc regardé avec curiosité cette tour or champagne. Et pendant ce temps, l’AP10 brassait silencieusement l’air, capturant les poils omniprésents dans tout foyer avec animal.

Le Dreame AP10 est parfait pour tout foyer avec un chat ou un chien à poils, dans un espace de 25 m² minimum. En revanche, dans un studio de 18 m², il risque de dominer visuellement la pièce.

Notre avis en bref : faut-il acheter le Dreame AP10 ?

Le Dreame AP10 est difficile à ignorer si vous partagez votre logement avec un animal à poils. En pratique, la filtration en cinq étapes fait bien son travail : les poils flottants disparaissent des flux de lumière, l’air sent moins l’animal après quelques jours, et l’application donne un retour en temps réel sur les PM2.5 et les odeurs. Le design or champagne reste discret dans un intérieur moderne. Cependant, l’appareil mesure 56 cm de haut pour 37 cm de diamètre, donc dans un petit espace, il prend de la place. Aussi, le contrôle vocal fonctionne uniquement en anglais, ce qui peut décevoir. Par ailleurs, à 399 euros, il se positionne dans le haut du panier pour un purificateur d’air domestique. Pourtant, les fonctionnalités inédites liées aux animaux, notamment le plateau-griffoir, le jouet laser intégré et la cartouche filtrante, en font une proposition à part sur ce marché.

Produit disponible sur DREAME AP10 Purificateur d'Air pour Animaux, Retour d'Air Haute Pression Nég. 360°, Purification 5 Niveaux Capturant Poils/Odeurs, Compartiment Transp., Dessus Incurvé, Écl. Éco-Ambient, Contrôle App

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Contexte du test

J’ai utilisé l’AP10 pendant trois semaines (sans droit de regard par la marque sur le contenu de ce test), principalement dans le salon, positionné à moins de deux mètres du canapé. L’appareil a tourné principalement en mode automatique, avec des sessions en mode turbo ou animal le week-end lors du grand nettoyage.

Unboxing et design : l’AP10 de Dreame fait-il bonne impression dès la boîte ?

La boîte est grande, lourde, et remarquablement bien protégée. Dès l’ouverture, on comprend que Dreame a soigné le packaging : chaque élément est compartimenté dans sa propre alvéole, les accessoires sont emballés individuellement, rien ne se balade au fond du carton. L’unité principale se révèle dans une teinte or champagne mate que les photos en ligne rendent vraiment mal. En vrai, c’est plus chaleureux, plus mat, moins clinquant que prévu. Ainsi, l’appareil s’intègre correctement dans un intérieur, même si sa hauteur de 562 mm le rend difficile à faire disparaître. Après quelques jours, on l’oublie. Il fait partie du décor, comme une lampe de sol ou une enceinte posée dans un coin.

À l’intérieur de la boîte, on trouve l’unité principale, une cartouche filtrante composite, deux filtres primaires en coton de rechange, un griffoir amovible, un jouet, et le manuel en plusieurs langues. C’est généreux. La différence avec un purificateur HEPA classique est immédiatement visible à l’unboxing : aucune autre marque ne propose d’accessoires dédiés aux animaux à ce niveau de finition, directement dans la boîte d’origine.

La qualité de construction est solide. Les parois sont en plastique rigide, pas premium comme de l’aluminium brossé, mais sans flexion ni craquement au toucher. Le compartiment transparent à 360° qui entoure la base du filtre est une vraie bonne idée : sans ouvrir l’appareil, on voit en temps réel la quantité de poils et de duvet accumulés. C’est pratique et visuellement satisfaisant, un peu comme regarder le bac d’un robot aspirateur se remplir. En pratique, cela évite les ouvertures inutiles et rend la maintenance plus intuitive.

Des éléments de sécurité bien pensés

Le câble d’alimentation est tressé, résistant aux morsures selon Dreame, et effectivement plus robuste que les cordons standard. Le système de fermeture anti-basculement à 22° et le verrou de sécurité sur le panneau complètent un design pensé pour cohabiter avec un animal, et non simplement lui survivre. Concrètement cela permet un arrêt automatique en cas d’inclinaison si l’animal le renverse par exemple.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Dreame AP10 ?

Le cœur de la proposition de l’AP10, c’est son système de filtration en cinq étapes. Voici la structure complète :

Filtre primaire en coton : capture les poils volants, les squames et la poussière grossière de grande taille

Filtre composite haute efficacité : filtre les PM2.5 et les particules fines en suspension

Filtre à charbon actif double couche : décompose les odeurs d’origine animale, notamment l’ammoniac et le sulfure d’hydrogène

Lumière UVC haute intensité : stérilise bactéries et virus sans laisser de résidu chimique

Groupe d’ions négatifs à haute énergie : capture activement les PM2.5, le pollen et les microparticules résiduelles

Sur le plan des performances certifiées par des laboratoires tiers, les données clés à retenir :

CADR particules : 430 m³/h (Source laboratoire conformes à la norme nationale relative aux purificateurs d’air (GB/T 18801-2022)

CADR formaldéhyde : 200 m³/h

Surface couverte : jusqu’à 50 m²

Niveau sonore mode veille : 32 dB

Niveau sonore maximal : 66 dB

Dimensions : 562 × 370 × 370 mm

Couleur disponible : or champagne

Alimentation : 220V / 50Hz

Ensuite, côté connectivité, l’AP10 fonctionne avec l’application DreameHome, disponible sur iOS et Android. L’appairage se fait via QR code en moins d’une minute. L’application affiche en temps réel l’indice PM2.5, et permet de régler les quatre modes disponibles : personnalisé, automatique, animal et turbo. La bande LED sur la façade change de couleur selon la qualité de l’air détectée : vert pour un air sain, orange pour un niveau intermédiaire, rouge pour un niveau élevé de pollution. C’est lisible d’un coup d’œil depuis le canapé sans avoir à consulter l’application. Parmi les fonctionnalités notables, le contrôle vocal est supporté, mais uniquement en anglais. Il faut donc s’y habituer mais cela fonctionne bien. En revanche, pour les utilisateurs francophones, l’absence de commandes en français reste un point à améliorer, peut-être avec une prochaine mise à jour.

Le Dreame AP10 capture-t-il vraiment les poils en 7 minutes ?

Dreame annonce une purification d’une pièce de 20 m² en 7 minutes, chiffre calculé en laboratoire. En salon réel avec un canapé en tissu, des coussins partout et chien à poils mi-longs qui circule en permanence, la réalité est légèrement plus nuancée, mais pas décevante. Attention, ce n’est pas un aspirateur à poils non plus, il n’est pas fait pour remplir ce rôle.

J’ai observé les premiers résultats visibles après 48h de fonctionnement continu en mode automatique. Les poils flottants qui d’habitude traversaient le faisceau de lumière rasante le matin avaient clairement diminué. Au bout d’une semaine, le compartiment transparent affichait une accumulation de poils blancs et de duvet, sans avoir passé l’aspirateur . C’est la preuve la plus simple et la plus convaincante que la machine travaille vraiment. Cependant, il faut rester réaliste : un purificateur d’air capture les poils en suspension dans l’air, pas ceux déjà déposés sur le canapé, les tapis ou les vêtements. L’AP10 est donc complémentaire à l’aspirateur, pas un substitut. Dans mon cas, j’ai réduit le nombre de passages d’aspirateur de trois à deux par semaine dans le salon, ce qui est déjà significatif.

Sur le plan bactériologique, les données certifiées par des laboratoires indépendants montrent une élimination de 99,99% de bactéries, allergènes et odeurs. Pour les personnes allergiques aux chats, cela peut faire une différence notable au quotidien. Néanmoins il est difficile de vérifier ces chiffres, tout du moins les deux premiers. En effet, concernant les odeurs, il adaptera sa puissance automatiquement et les odeurs de cuisson persistantes comme le poisson par exemple disparaissent. Ca, j’ai vraiment pu le constater.

La mise en route prend moins de cinq minutes. On dépose l’unité, on insère le filtre dans son logement, on branche le câble, on scanne le QR code avec DreameHome, et c’est opérationnel. Il n’y a pas de vissage, pas d’installation complexe, pas de notice de quarante pages à déchiffrer. Dreame a soigné ce point, cohérent avec leur approche sur les aspirateurs robots que j’ai pu tester par ailleurs.

En usage quotidien, l’expérience s’oublie vite, dans le bon sens du terme. En mode automatique, la machine ajuste sa vitesse en fonction de la qualité de l’air détectée en temps réel. Quand je cuisine des aliments odorants, la bande LED passe à l’orange et la vitesse augmente légèrement. Quand la pièce est vide et l’air stable, elle revient à son niveau de base, silencieux. Ce comportement adaptatif est utile et évite de faire tourner le turbo inutilement. En mode turbo, le bruit devient plus fort, autour de 66 dB : c’est le niveau d’une conversation normale. Gênant sur la durée, mais acceptable sur quelques minutes.

Le mode animal mérite une attention particulière. C’est un niveau intermédiaire entre automatique et turbo, optimisé pour les périodes d’activité intense de l’animal. Après une séance de jeu, quand le chien fait voltiger les poils partout, ce mode amplifie l’aspiration de façon ciblée. En pratique, c’est le mode que j’ai le plus utilisé en soirée.

Le plateau supérieur est une réussite d’usage que je n’attendais pas. Dreame y a intégré un griffoir amovible sur le plateau supérieur, et un laser intégré qui se déplace de façon aléatoire pour stimuler l’instinct de chasse du chat. Le laser s’active depuis l’application. J’ai utilisé cette fonction plusieurs fois. Forcement ça marche, l’animal joue à attraper le point rouge. C’est gadget sur le papier, mais bien exécuté dans la réalité.

L’entretien est-il facile ?

L’entretien est simple et rapide. Le filtre primaire en coton se rince à l’eau froide et se laisse sécher avant réinstallation. La cartouche composite se remplace périodiquement via un simple bouton de démontage sur le panneau latéral, sans outil. Le compartiment à poils se vide facilement. J’ai passé moins de dix minutes au total sur la maintenance en trois semaines, ce qui est bien en dessous de ce que j’aurais anticipé.

À 399 euros, le Dreame AP10 vaut-il vraiment l’investissement ?

La question mérite d’être posée honnêtement. À 399 euros, l’AP10 est plus cher que la majorité des purificateurs classiques à filtre HEPA, qui tournent entre 150 et 300 euros pour une couverture équivalente en surface. La différence de prix s’explique par plusieurs éléments concrets et vérifiables. La technologie embarquée plus importante, l’application complète avec suivi en temps réel, la conception spécifiquement pensée pour les animaux, les accessoires chat inclus dans la boîte, et le design suffisamment soigné pour ne pas devoir le cacher.

Donc pour qui est-il réellement fait ? L’AP10 est idéal pour les propriétaires d’un chat ou d’un chien à poils longs dans un appartement d’au moins 25 m², allergiques ou non, qui veulent un appareil connecté, discret dans un intérieur moderne, et qui apporte une dimension pratique et ludique à la cohabitation. En revanche, c’est un choix peu adapté pour les studios de moins de 20 m², où ses dimensions de 37 cm de diamètre pour 56 cm de hauteur pèsent lourd visuellement. C’est également un achat difficile à justifier pour quelqu’un qui cherche uniquement la filtration HEPA basique au meilleur prix.

Aussi, pour aller plus loin sur l’écosystème Dreame et ses produits connectés, j’avais récemment testé le Dreame X50 Ultra robot aspirateur. On retrouve la même cohérence applicative et le même niveau de finition. La marque construit un écosystème réel, pas une collection de produits isolés. L’AP10 est disponible directement sur le site officiel Dreame ou Amazon, avec des promotions ponctuelles qui peuvent faire baisser ce tarif vers les 300 euros.

Conclusion

Après trois semaines avec l’AP10 dans mon salon, le bilan est tranché. L’appareil tient ses promesses sur l’essentiel. Les poils en suspension ont visiblement diminué, les odeurs se font bien moins sentir en soirée. Ce purificateur ne va pas transformer votre quotidien si vous n’avez pas d’animal, mais si vous en avez un, c’est l’un des rares appareils qui pense vraiment la cohabitation dans son ensemble, du filtre à charbon actif jusqu’au jouet laser. Le tarif de 399 euros est justifié par la proposition globale, même si dans un très petit appartement, il risque d’encombrer. Pour un foyer avec chat ou chien dans un espace de 25 à 50 m², c’est un bon achat, sous réserve d’accepter le contrôle vocal en anglais uniquement.

Produit disponible sur DREAME AP10 Purificateur d'Air pour Animaux, Retour d'Air Haute Pression Nég. 360°, Purification 5 Niveaux Capturant Poils/Odeurs, Compartiment Transp., Dessus Incurvé, Écl. Éco-Ambient, Contrôle App

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