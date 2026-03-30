Climatisation intelligente TCL : un confort optimal et une efficacité remarquable

La climatisation intelligente TCL fait sensation à Milan lors du salon MCE 2026. Cette entreprise met en avant ses dernières innovations, conçues pour offrir un confort optimal, économiser de l’énergie, tout en purifiant l’air intérieur des habitations et des entreprises. Découvrez comment TCL révolutionne votre quotidien grâce à l’intelligence artificielle.

Les innovations de la climatisation intelligente TCL au MCE 2026

Au salon MCE 2026, TCL présente ses nouveaux modèles de climatiseurs intelligents. Les visiteurs peuvent explorer différentes zones d’expérience, voir des démonstrations et tester les fonctionnalités. Parmi les nouveautés, citons FreshIN 3.0, qui purifie l’air tout en restant silencieux, et VoxIN, le climatiseur piloté par la voix même sans connexion Internet. Ces modèles assurent aussi un chauffage performant même par grand froid, jusqu’à -40°C. TCL met donc l’accent sur le confort, la performance et la simplicité d’utilisation.

Des solutions IA pour améliorer la qualité de l’air intérieur

La gamme climatisation intelligente TCL repose sur trois piliers : la santé IA, la commande vocale IA et l’économie d’énergie IA. Par exemple, le FreshIN 3.0 utilise des filtres à quatre couches. Il surveille la qualité de l’air en temps réel pour offrir un air plus pur et sain. La technologie T-AI permet d’économiser jusqu’à 37% d’énergie. VoxIN intègre aussi une commande vocale et un design pensé pour l’installation et la maintenance facile. Les appareils sont certifiés A+++, ce qui garantit économie et respect de l’environnement.

Climatisation flexible TCL : pour maisons et espaces professionnels

TCL propose également des solutions pour les commerces, hôtels ou bureaux. Le système Free Match relie une unité extérieure à plusieurs unités intérieures. Vous pouvez ainsi climatiser plusieurs pièces avec flexibilité. Le système de conduits haute pression permet d’installer des longs tuyaux pour couvrir des espaces plus vastes. La compatibilité avec les systèmes de gestion bâtiment, comme le BMS et Airzone, facilite la commande centralisée. TCL n’oublie pas l’énergie durable grâce à des produits comme la pompe à chaleur R290 TRI-THERMAL PRO ATW et le chauffe-eau R290 HP.

En résumé, climatisation intelligente TCL répond aux besoins modernes des particuliers et des professionnels. Entre bien-être, économies d’énergie et simplicité, TCL s’impose comme un acteur majeur du secteur. La marque continue de créer des environnements intérieurs plus sains et plus confortables, tout en respectant l’environnement.

Lisez notre dernier article tech : Samsung encore et toujours top 1 TV et barres de son