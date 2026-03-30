Samsung Internet débarque sur Windows : Le nouveau rival de Chrome et Safari ?

L’écosystème Samsung franchit une étape cruciale. Le navigateur « Samsung Internet », jusqu’ici réservé aux smartphones et tablettes Galaxy, est désormais disponible sur PC via le Microsoft Store. Cette stratégie offensive viserait à briser l’hégémonie de Google Chrome et Microsoft Edge.

Pourquoi Samsung s’attaque-t-il au marché des navigateurs de bureau ?

Pendant des années, les utilisateurs de smartphones Samsung profitaient d’une expérience de navigation fluide sur mobile. Toutefois, ils se retrouvaient contraints d’utiliser Chrome ou Edge une fois sur leur ordinateur. Ce « fossé » numérique rendait la synchronisation des données complexe.

En lançant Samsung Internet sur Windows, le géant coréen ne se contente pas de proposer un logiciel de plus : il crée un pont. Son objectif est d’offrir une continuité parfaite entre la mobilité et la productivité sur bureau, à l’instar de ce que propose Apple avec Safari sur iPhone et Mac.

La puissance de Chromium au service de l’utilisateur

Pour garantir une adoption rapide, Samsung a fait un choix pragmatique : utiliser le moteur Chromium. Voici ce que cela change pour vous :

Compatibilité totale : Puisqu’il partage le même moteur que Google Chrome, tous les sites web s’affichent correctement, sans bug de mise en page.

Puisqu’il partage le même moteur que Google Chrome, tous les sites web s’affichent correctement, sans bug de mise en page. Extensions : La base Chromium permet potentiellement l’accès au vaste catalogue d’extensions du Chrome Web Store, un argument de poids pour les utilisateurs avancés.

La base Chromium permet potentiellement l’accès au vaste catalogue d’extensions du Chrome Web Store, un argument de poids pour les utilisateurs avancés. Performances : Le navigateur est optimisé pour être léger et réactif, même sur des configurations PC modestes.

Quels sont les avantages réels pour l’utilisateur ?

Samsung mise sur deux piliers majeurs : la vie privée et l’écosystème.

1. Une synchronisation fluide

Le plus grand atout réside dans la synchronisation. En vous connectant à votre compte Samsung, vous retrouvez instantanément vos favoris, votre historique et vos onglets ouverts de votre mobile sur votre PC. C’est un gain de productivité immédiat pour ceux qui travaillent en déplacement.

2. Sécurité et Navigation Privée

Samsung intègre nativement des fonctionnalités de protection contre le pistage et des bloqueurs de publicités. Le mode « Secret » (navigation privée) est également de la partie, renforçant la promesse de confidentialité de la marque.

Samsung Internet peut-il détrôner Google Chrome pour autant ?

Si l’arrivée de Samsung sur Windows est une excellente nouvelle, le défi reste de taille. En effet, Chrome détient une part de marché écrasante. De plus, Microsoft Edge est déjà préinstallé sur tous les PC.

Cependant, pour les millions de détenteurs de produits Samsung Galaxy, ce navigateur devient naturellement l’option la plus logique. Ce n’est plus seulement une question de navigation, mais de confort d’utilisation au quotidien.

En tout cas, si vous possédez un smartphone Galaxy, le test de ce nouveau navigateur sur votre PC est indispensable pour juger du gain de confort. Il est disponible dès maintenant sur le Microsoft Store.