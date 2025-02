Test – Dreame X50 Ultra : le robot aspirateur laveur ultime ?

Les aspirateurs robots ont bien évolué ces dernières années, et Dreame s’impose comme un acteur incontournable du secteur. Avec le Dreame X50 Ultra, la marque promet une solution ultra-performante pour un nettoyage automatisé. Mais comment se distingue-t-il face au X40 Ultra et quelles sont ses réelles innovations ? Nous avons testé ce modèle pour vous offrir un avis complet.

Notre avis en bref sur le X50 Ultra Complete

Le Dreame X50 Ultra est un aspirateur haut de gamme, idéal pour des nettoyages quotidiens. Là encore, Dreame propose une évolution pour répondre aux attentes des utilisateurs. Il se montre toujours aussi efficace aussi bien sur les sols durs que les moquettes et avec encore plus d’options et de technologies.

Unboxing et design du X50 Ultra Complete

Le Dreame X50 Ultra arrive dans un emballage soigné, contenant :

Le robot aspirateur-laveur,

Sa station de vidange et de nettoyage,

Deux serpillières rotatives,

Un bac à poussière et un bac à eau,

Un câble d’alimentation et des accessoires d’entretien.

Un carton comprenant tout un lot d’accessoires (brossettes, sacs, détergent, serpillères, filtres)

Côté design, il adopte un look premium avec une finition sobre et élégante. Il reste compact et sa station est quasi identique au X4. Elle intègre un système de vidange automatique et de lavage des serpillières. Par rapport au X40 Ultra, il se distingue par des matériaux plus résistants et un système d’amorti amélioré pour limiter les chocs contre les meubles. Le système d’accès au sac à poussières est amélioré. De même, le capteur Lidar est rétractable pour passer sous les meubles. Egalement, il dispose du système Proleap qui permet de franchir des seuils de 6 cm.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités du X50 Ultra

Voici les principales spécifications du Dreame X50 Ultra :

Fiche technique

Caractéristiques Détails Puissance d’aspiration Jusqu’à 20000 Pa Autonomie Environ 220 minutes Capacité de la batterie 6400 mAh Capacité du bac à poussière 395 ml – 3,2 L Capacité du réservoir d’eau 4,5 L Hauteur de franchissement d’obstacle 6 cm Séchage à air chaud 80° Lumière UV contre les bactéries oui Brosse extensible Oui (poussières et lavage) Commande vocale Oui Application Oui, compatible iOS et Android Cartographie intelligente Oui, technologie LiDAR, 3D

Le Dreame X50 Ultra se distingue du X40 Ultra par une puissance d’aspiration accrue, un meilleur algorithme de navigation et une gestion plus efficace de l’eau. Il intègre également un mode qui ajuste la puissance en fonction du type de sol.

Utilisation

Dès la première utilisation, l’installation est simple : il suffit de connecter la station, remplir les réservoirs et lancer un premier scan de l’habitat. Le robot crée une cartographie précise en quelques minutes.

Son intelligence artificielle avancée lui permet d’éviter les obstacles avec une grande précision. Il ajuste son mode de nettoyage en fonction de la saleté détectée, ce qui le rend très efficace pour les taches incrustées. Par rapport au X40 Ultra, il offre une meilleure adaptation aux surfaces irrégulières et un niveau sonore réduit. Le X50 Ultra Complete soulève les serpillières à 10,5 mm pour les tapis et moquettes à poils courts dans le salon afin d’éviter l’humidité, améliorant ainsi l’efficacité du nettoyage. Il augmente la puissance d’aspiratio* et effectue un nettoyage intensif en aspirant deux fois à vitesse réduite, pour un rafraîchissement en profondeur du tapis/de la moquette.

Pour les salons avec un mélange de tapis et moquettes à poils moyens et courts, le X50 Ultra Complete passe en mode de nettoyage intensif des tapis/moquettes. Cela garantit un nettoyage complet et efficace sur différentes textures de tapis et moquettes, pour les zones à poils courts et moyens. Attaquez-vous à tous les tapis et moquettes de votre intérieur, grâce à un ajustement précis et adapté à vos besoins ! Des tapis d’entrée aux tapis de porte pour animaux, en passant par les tapis de salle de bain, le X50 Ultra Complete aspire la poussière et la saleté, puis nettoie en profondeur.

Performances et autonomie du X50 Ultra

Avec ses 20 000 Pa, le X50 Ultra assure une aspiration redoutable, bien supérieure à celle du X40 Ultra. Les serpillières tournent à 170 tours par minute, offrant un lavage plus efficace. Egalement, Le système AceClean DryBoard déclenche 20 buses de pulvérisation haute température, pour une plaque de lavage impeccable et sans traces. Aucun frottage à la main n’est nécessaire : ce système gère le nettoyage et le séchage indépendamment. Il élimine rapidement l’eau sale et les mauvaises odeurs : ainsi, vous économisez du temps et de l’énergie.

Le X50 dispose d’un système à double brosses démêlante qui limite les enchevêtrements. Une brosse à poils en caoutchouc conçue pour les sols durs. Sa conception à poils en caoutchouc assure un contact intégral, en capturant la poussière et les poils longs de chaque coin et recoin. La deuxième brosse est en caoutchouc TPU. Sa conception en caoutchouc souple glisse en douceur sur les surfaces, en soulevant facilement les débris, grosses particules et poils d’animaux.

L’autonomie atteint 220 minutes en mode éco, permettant de couvrir jusqu’à 250 m². En mode intensif, il tiendra environ 90 minutes. Son retour automatique à la base assure une recharge sans intervention.

Application et paramétrage

Comme pour tous ses appareils, l’application DreameHome permet un contrôle total du robot X50 Ultra :

Programmation des nettoyages,

Gestion des zones interdites,

Personnalisation de l’intensité d’aspiration et de lavage,

Surveillance en temps réel.

Face au X40 Ultra, l’interface a été optimisée, avec une meilleure visualisation de la cartographie et plus d’options de personnalisation.

Conclusion

Le Dreame X50 Ultra se positionne comme un modèle haut de gamme offrant une puissance et une intelligence optimales. Il dépasse clairement le X40 Ultra sur plusieurs points, notamment l’aspiration et la gestion du lavage. Son prix élevé peut freiner certains utilisateurs, mais son efficacité et son autonomie en font un choix pertinent pour les foyers exigeants.

